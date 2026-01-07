Su Peor Pesadilla está disponible en Amazon Prime Video.

Amazon Prime tiene entre sus productos más vistos una serie británico-estadounidense que te atrapa desde el primer capítulo. Se trata de Su Peor Pesadilla (All Her Fault en inglés), una versión para la pantalla chica de la novela homónima, obra de la escritora irlandesa Andrea Mara publicada en 2021.

El elenco está encabezado por Sarah Snook y se completa con las actuaciones de Jake Lacy, Dakota Fanning, Jay Ellis, Abby Elliott, Michael Peña, Thomas Cocquerel y Daniel Monks. La serie fue bien recibida por la crítica especializada y logró destacarse con dos nominaciones en la 83° edición de los premios Globos de Oro.

En cuanto a la trama, todo comienza cuando Marissa Irvine (Sarah Snook) va a buscar a su hijo Milo (Duke McCloud) después de lo que debía ser su primer encuentro de juegos con Jacob (Tayden Jax Ryan), un compañero del colegio al que acaba de ingresar. Sin embargo, al llegar a la casa indicada, la mujer que la atiende asegura no conocer ni al niño ni a su madre.

Ese desconcierto inicial se convierte rápidamente en una pesadilla impensada para cualquier familia. A partir de ese momento, Marissa y su esposo Peter (Jake Lacy) se lanzan a una búsqueda desesperada para encontrar a su hijo, mientras la tensión y el dolor comienzan a resquebrajar los cimientos de su vínculo familiar. En medio de la angustia, Marissa encuentra apoyo en Jenny Kaminski (Dakota Fanning), una mujer con la que establece una alianza tan inesperada como profunda.

Escena de Su Peor Pesadilla.

Elenco completo de Su Peor Pesadilla