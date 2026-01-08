Paritarias encargados de edificio en enero 2026: cuánto ganan y el salario que cobran

Salarios de encargados de edificio confirmados

El salario de los encargados de edificio en enero de 2026 se rige por el último acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), que conduce Víctor Santa María, junto con las cámaras del sector. El entendimiento tiene alcance nacional y se encuentra vigente desde diciembre.

La actualización salarial alcanza a los trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal encuadrados en los Convenios Colectivos de Trabajo 589/10 y 590/10. Con la homologación del acuerdo, los sueldos de enero mantienen los valores de diciembre, luego de la incorporación de $50.000 mensuales al salario básico en todas las categorías.

Salarios de encargados de edificio

Cuánto ganan los encargados permanentes en enero de 2026

Para los encargados permanentes sin vivienda, los salarios básicos quedan de la siguiente manera:

Categoría 1: $1.102.462

Categoría 2: $1.056.526

Categoría 3: $1.010.590

Categoría 4: $918.719

En el caso de los encargados permanentes con vivienda, los valores son:

1° categoría: $946.900

2° categoría: $907.446

3° categoría: $867.992

4° categoría: $789.083

A estos montos se les suman los adicionales por función, antigüedad y condiciones de trabajo, que pueden incrementar de manera significativa el ingreso final.

Encargados de edificoi con aumento

Adicional por viáticos

El acuerdo paritario también introdujo cambios en el artículo 15 del CCT 589/10, incorporando un adicional remunerativo del 7% por viáticos. Este beneficio no alcanza a los suplentes de fin de semana ni al personal jornalizado que trabaja hasta 18 horas semanales. Quienes ya percibían un importe superior mantienen la condición más favorable.

Desde el gremio destacaron que el acuerdo permite sostener el poder adquisitivo del sector. En ese marco, Santa María subrayó que las mejoras salariales responden a la fortaleza sindical y ratificó el compromiso de seguir defendiendo salarios acordes y condiciones laborales dignas para los trabajadores de edificios.

En un comunicado firmado por Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), el gremio informó la vigencia de una nueva escala salarial para diciembre de 2025, que se percibe con el cobro de los haberes de enero.

Según se detalla en el texto, la FATERYH alcanzó un acuerdo con las cámaras empresarias del sector que establece que, a partir del devengamiento de las remuneraciones de diciembre de 2025, se incorpora al salario básico de todas las categorías de los convenios colectivos una suma mensual de $50.000, consolidando así la actualización salarial vigente para los trabajadores de edificios.