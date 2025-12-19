Paritarias encargados de edificio en diciembre 2025: cuánto ganan y el salario que cobran

Encargado de edificio: cuánto cobra cada categoría con el aguinaldo

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), junto con la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios (FATERYH), confirmó la actualización salarial para los encargados y trabajadores de edificios correspondiente a diciembre de 2025, en el marco de las paritarias del sector. El acuerdo alcanza a todas las categorías comprendidas en los convenios colectivos CCT 589/10 y CCT 590/10 y rige en todo el país.

Paritarias de encargados de edificios: qué aumento se paga en diciembre 2025

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la incorporación de una suma fija mensual de $50.000 al salario básico de cada categoría. Hasta ahora, ese monto se abonaba como un concepto separado, por lo que su pase al básico tiene un impacto directo en el aguinaldo, las vacaciones y otros adicionales.

Dentro de la nueva escala salarial de diciembre de 2025, para la categoría Encargado Permanente sin vivienda, los salarios básicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría 1: $1.102.462

Categoría 2: $1.056.526

Categoría 3: $1.010.590

Categoría 4: $918.719

A estos montos básicos deberán sumarse los adicionales previstos en el convenio, según la situación particular de cada trabajador, como antigüedad, viáticos u otros plus vigentes.

Cuánto cobran empleados de edificio

El incremento se aplica sobre los salarios básicos ya actualizados y se suma a los plus y beneficios vigentes en el sector, mejorando el ingreso total de los trabajadores. Los salarios de diciembre 2025 deberán liquidarse de acuerdo con las escalas oficiales publicadas por SUTERH, una vez que el acuerdo paritario sea homologado. La incorporación de la suma fija al básico eleva el ingreso mensual y mejora el cálculo de todos los conceptos asociados. La actualización salarial rige en todo el territorio nacional y forma parte del cierre paritario del sector, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de edificios frente al avance de la inflación.

Encargados de edificio: categorías

En el comunicado firmado por Santa María, secretario general del SUTERH y la FATERYH se destaca que “estas conquistas han sido posibles gracias a la fortaleza de nuestra organización sindical” y se renueva el compromiso de “seguir defendiendo nuestro derecho a un trabajo y salarios dignos” en el marco del 83° aniversario del gremio.

El acuerdo paritario alcanzado por el gremio establece dos mejoras centrales para los encargados y trabajadores de edificios comprendidos en los convenios colectivos 589/10 y 590/10: Por un lado, se dispuso que la suma fija mensual de $50.000 pase a integrar el salario básico de todas las categorías, en línea con lo acordado y homologado en el expediente EX-2025-20254887-APN-DGDYD#JGM, fechado el 25 de febrero de 2025. Esta incorporación impacta en el cálculo de todos los adicionales legales.

Por otro, se introdujo una modificación al artículo 15 del CCT 589/10, que suma un nuevo inciso mediante el cual se crea un adicional remunerativo del 7% por viáticos. Este beneficio está destinado a trabajadores permanentes y no permanentes que cumplan jornada completa o media jornada y no dispongan de vivienda provista por el empleador. Quedan excluidos los suplentes de fin de semana y el personal jornalizado con una carga horaria de hasta 18 horas semanales. En los casos en que ya se abonen viáticos superiores, se mantiene el régimen más favorable para el trabajador.