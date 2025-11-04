Paritarias encargados de edificio en noviembre 2025: cuánto ganan y el salario que cobran

Encargados de edificios: los sueldos de noviembre.

Noviembre llega con nuevos aumentos para distintos sectores, y los encargados de edificio no son la excepción. Según lo acordado entre el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y las cámaras empresarias del sector, los trabajadores percibirán en noviembre la liquidación de octubre con un incremento salarial del 1,7%, en el marco de la actualización paritaria vigente.

Aumento para encargados de edificio en noviembre 2025

El ajuste salarial forma parte de la revisión paritaria firmada a mediados de año, que estableció aumentos escalonados para acompañar la evolución de los precios y mantener el poder adquisitivo del personal de edificios. Con esta suba, los haberes correspondientes al mes de octubre —que se acreditan en noviembre— incorporan una mejora sobre el sueldo básico y los adicionales por categoría.

De esta manera, los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10, que regula la actividad de los encargados, porteros, ayudantes y demás personal de consorcios, verán actualizados sus ingresos en todas las categorías, incluyendo los adicionales por antigüedad, vivienda, horario nocturno y feriados.

Encargados de edificio sueldos.

Cómo impacta la suba en el salario

El incremento del 1,7% se aplica sobre los valores básicos vigentes hasta septiembre, por lo que cada categoría verá una leve mejora respecto al mes anterior. Este aumento, aunque menor en comparación con otros gremios, mantiene el esquema de ajustes mensuales que SUTERH viene aplicando desde comienzos de 2025 para evitar el atraso de los salarios frente a la inflación.

En la práctica, los sueldos de los encargados permanentes con vivienda, que representan la categoría más numerosa, superan los $1,2 millones mensuales al sumar adicionales y beneficios complementarios. En tanto, los encargados sin vivienda y los ayudantes de portería perciben remuneraciones algo menores, pero también ajustadas por la paritaria de octubre.

El acuerdo salarial abarca a miles de trabajadores que se desempeñan en edificios residenciales y comerciales del país, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde la densidad de consorcios es mayor. Además de las tareas de mantenimiento y limpieza, los encargados cumplen funciones de seguridad, control de servicios y atención a los vecinos, lo que convierte su rol en esencial para el funcionamiento cotidiano de los inmuebles. El sindicato, encabezado por Víctor Santa María, viene reclamando la necesidad de proteger los ingresos del sector frente al aumento de los costos de vida y el encarecimiento de los servicios. A la vez, mantiene negociaciones abiertas para revisar la paritaria antes de fin de año si la inflación continúa acelerándose.

Cuánto cobran encargados de edificio.

Perspectivas hacia diciembre

De confirmarse una nueva revisión paritaria, el SUTERH buscará cerrar 2025 con un acumulado que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante el primer semestre. En paralelo, el gremio gestiona con el Gobierno nacional la continuidad de los beneficios fiscales para consorcios que mantengan en regla sus aportes y contribuciones.

Así, noviembre marca una nueva etapa de actualizaciones salariales para los encargados de edificio, en un contexto de reajustes generalizados en las paritarias y de presión inflacionaria que sigue golpeando los ingresos de los trabajadores del sector.