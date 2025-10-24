Aumento para encargados de edificios en noviembre 2025: el salario que cobran

Empleados de edificio noviembre

Los encargados de edificios de todo el país recibirán un nuevo aumento salarial del 1,6% en noviembre de 2025, según lo establecido por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh).

El incremento se aplicará a las categorías comprendidas en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 589 y 590/10, e impactará en los salarios básicos, adicionales y beneficios del sector.

Cuánto cobran los encargados de edificios en noviembre de 2025

Con la nueva escala salarial, los valores mínimos quedan fijados de la siguiente manera:

Encargados permanentes sin vivienda

Categoría 1: $1.042.462

Categoría 2: $999.026

Categoría 3: $955.590

Categoría 4: $868.179

Encargados permanentes con vivienda

Categoría 1: $886.900

Categoría 2: $849.946

Categoría 3: $812.992

Categoría 4: $739.083

Además, los trabajadores permanentes y no permanentes sin vivienda —excepto los jornalizados que trabajan hasta 18 horas semanales y los suplentes de descanso semanal— percibirán un 7% adicional en concepto de viáticos, que se abonará junto al salario mensual.

A partir de diciembre de 2025, se incorporará al salario básico de todas las categorías una suma remunerativa mensual de $50.000, tal como fue acordado el 25 de febrero pasado entre el sindicato y las cámaras empresarias. Esta cifra se sumará a los incrementos ya otorgados, consolidando una mejora progresiva en los ingresos de los trabajadores del sector.

Escalas empleados de edificio

El titular de Suterh y Fateryh, Víctor Santa María, destacó que el nuevo aumento “refuerza el compromiso del sindicato con la defensa del salario y la dignidad laboral de los encargados de edificios”.

Además, señaló que el ajuste coincide con el 83° aniversario del sindicato, subrayando que “estos logros son posibles gracias a la fortaleza de nuestra organización y al apoyo constante de los afiliados y afiliadas”.

Salarios encargados de edificio

Antes de esta actualización, en octubre los encargados habían recibido un 1,7% de aumento, mientras que en septiembre ya se había aplicado otro ajuste.

Estas subas sucesivas forman parte de una negociación salarial continua entre el sindicato y las cámaras del sector, en un contexto económico marcado por la inflación y la revisión constante de los acuerdos paritarios.

Aumentó la morosidad de las expensas

Según datos de ConsorcioAbierto, en septiembre el gasto promedio por edificio en CABA alcanzó los $295.368, con un incremento mensual del 1,9% y una suba interanual del 41,7%. El 17% de las unidades presenta atrasos, una cifra estable desde 2024, mientras que en barrios cerrados la morosidad trepa al 18%, según la plataforma Octavo Piso. Los gastos se dividen entre ordinarios (servicios y mantenimiento) y extraordinarios (reparaciones o fondos de reserva).