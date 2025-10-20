Cuánto cobran encargados de edificios en octubre 2025: el salario que ganan

Salarios de los encargados de edificio

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) anunciaron un nuevo incremento salarial del 1,7% para octubre de 2025. El ajuste, aplicable a los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 589 y 590/10, actualiza los montos básicos, plus y beneficios de todos los encargados de edificios del país.

Este aumento se suma al otorgado en septiembre y forma parte de la política de recomposición que el gremio viene sosteniendo para acompañar la evolución del costo de vida. Según lo informado oficialmente, el incremento alcanza a los trabajadores con y sin vivienda, así como a las distintas categorías profesionales del sector.

Nuevos salarios de los encargados de edificios en octubre

Encargados permanentes sin vivienda:

Categoría 1: $1.026.046

Categoría 2: $983.294

Categoría 3: $940.054

Categoría 4: $855.038

Encargados permanentes con vivienda:

Categoría 1: $872.933

Categoría 2: $836.561

Categoría 3: $800.189

Categoría 4: $727.444

Además, a partir de diciembre de 2025 se incorporará un adicional remunerativo mensual de $50.000 para todas las categorías contempladas en el CCT. También se mantendrá el 7% extra en concepto de viáticos para los trabajadores permanentes y no permanentes sin vivienda, con excepción de los jornalizados (menos de 18 horas semanales) y los suplentes de descanso semanal.

Salarios de encargados de edificio

En el marco del 83° aniversario del Suterh, el secretario general Víctor Santa María destacó la importancia del acuerdo alcanzado y reafirmó el compromiso del gremio con la defensa del poder adquisitivo.“Estos logros nacen del apoyo y la confianza de nuestros afiliados. Seguimos trabajando para garantizar salarios dignos y más conquistas laborales”, expresó el dirigente.

Con esta actualización, los encargados de edificios consolidan una mejora en sus ingresos en un contexto económico complejo, mientras el gremio busca mantener el equilibrio entre los aumentos paritarios y la evolución de la inflación.

Cuánto cobran los encargados de edificio

Cuánto aumentaron las expensas en la Ciudad

El costo de las expensas en la Ciudad de Buenos Aires volvió a subir en septiembre y alcanzó un promedio de $295.368, lo que representa un incremento mensual del 1,9% respecto de agosto, cuando se ubicaban en $289.762, según un relevamiento de la plataforma ConsorcioAbierto.com entre más de 12.000 consorcios.

Si bien los valores siguen en alza, la suba de septiembre confirmó una desaceleración en los aumentos: tras los picos de 4,8% en julio y 2,9% en agosto, el avance de 1,9% marca el tercer mes consecutivo de moderación en el ritmo de crecimiento.

En la comparación interanual, las expensas subieron 41,7% respecto de septiembre de 2024, cuando promediaban $208.370.

Además, por primera vez en seis meses, el incremento mensual de las expensas fue inferior a la inflación de la Ciudad, que alcanzó el 2,2% en septiembre, según la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña.

El dato confirma que, aunque los costos de mantenimiento de los edificios siguen en ascenso, el ritmo de los aumentos comienza a mostrar señales de alivio dentro de la tendencia general inflacionaria.