Cuánto cobra el personal de fuerzas armadas en enero 2026: el salario que cobra

Los integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas cobran en enero de 2026 los mismos salarios que en diciembre, ya que no hubo una nueva actualización salarial tras el último tramo de incrementos aplicado en noviembre. Así lo establece la normativa vigente surgida de una resolución conjunta del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía.

La última recomposición fue fijada por la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, que actualizó las escalas entre junio y noviembre. Al no haberse anunciado nuevos reajustes, en enero continúan rigiendo los valores del mes anterior. Cabe recordar que en diciembre el personal percibió, además, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), un concepto que no se replica en enero.

Cuánto cobran las fuerzas armadas en enero

Escala salarial de las Fuerzas Armadas en enero de 2026

Con la continuidad de las escalas, los haberes mensuales según jerarquía son los siguientes:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.809.917

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.505.827

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.283.057

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.999.757

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800

Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040

Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875

Suboficial Mayor: $1.404.956

Suboficial Principal: $1.245.527

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246

Sargento, Cabo Principal: $871.959

Cabo Primero: $782.532

Cabo, Cabo Segundo: $724.278

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $659.720

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $610.510

Policía de Establecimientos Navales: cuánto cobran en enero

La misma normativa alcanza al personal de la Policía de Establecimientos Navales, cuyos salarios también se mantienen sin cambios en enero:

Comisario Inspector: $866.190

Comisario: $831.408

Subcomisario: $773.326

Oficial Principal: $674.443

Oficial Inspector: $613.554

Oficial Subinspector: $513.149

Oficial Ayudante: $425.056

Oficial Subayudante: $373.832

Subescribiente: $610.398

Sargento Primero: $461.134

Sargento: $441.889

Cabo: $354.333

Agente de Primera: $342.491

Agente de Segunda: $336.947

Por ahora, el personal militar y de la Policía de Establecimientos Navales inicia 2026 sin aumentos, a la espera de que el Gobierno disponga una nueva recomposición salarial que actualice las escalas vigentes.

