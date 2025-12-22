Presti descartó que los suicidios en las Fuerzas Armadas hayan sido por temas salariales

El ministro de Defensa, Carlos Presti, descartó este lunes que los suicidios registrados dentro de las Fuerzas Armadas estén vinculados a problemas económicos. El militar sostuvo que se trata de un problema de salud mental que se percibe en "toda la sociedad" y subrayó que las deudas que se presumen tenían los fallecidos no incidieron en su decisión.

“El tema de los sueldos es otra cuestión. Creo que fue un tema de situación personal", respondió Presti al ser consultado por las muertes dadas a conocer en los últimos días. Y agregó: "Es una enfermedad que tienen los ciudadanos a nivel social".

"Nos preocupa. Humanamente nos duele. El suicidio se da en toda la sociedad, en Argentina y el mundo", expresó Presti. En diálogo con el canal A24, afirmó que desde el Ministerio activaron "todos los protocolos para poder hacer frente a la situación" y soslayó que también se pusieron en marcha "todos los sistemas de prevención".

Sobre los sueldos que cobran los trabajadores que integran las fuerzas, sostuvo: "No podemos pretender tener salarios adecuados cuando el país viene de ser empobrecido, con décadas de desinversión y cuya economía no funcionaba".

Cuánto cobra el personal de Fuerzas Armadas en diciembre 2025

Los integrantes de las Fuerzas Armadas perciben en diciembre de 2025 un salario idéntico al del mes anterior, ya que el último tramo de incrementos se aplicó en noviembre, conforme a lo dispuesto en la resolución conjunta más reciente del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía.

Hasta que se publiquen nuevos valores oficiales con reajuste, se mantienen vigentes los montos correspondientes a noviembre, que continúan siendo la referencia salarial para el mes en curso. A este esquema se suma, como ocurre cada diciembre, el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

La última actualización salarial quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, que fijó las escalas salariales correspondientes al período comprendido entre junio y noviembre. Dado que diciembre no forma parte de ese cronograma, no se prevén aumentos adicionales en el salario básico durante este mes.

Salarios de las Fuerzas Armadas en diciembre 2025

De acuerdo con la escala vigente, el personal militar percibe los siguientes haberes según jerarquía:

Teniente General / Almirante / Brigadier General: $2.809.917

General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor: $2.505.827

General de Brigada / Contralmirante / Brigadier: $2.283.057

Coronel / Capitán de Navío / Comodoro: $1.999.757

Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro: $1.738.692

Mayor / Capitán de Corbeta: $1.369.800

Capitán / Teniente de Navío: $1.134.465

Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente: $1.009.040

Teniente / Teniente de Corbeta: $909.683

Subteniente / Guardiamarina / Alférez: $823.875

Escalafón suboficial y tropa: