Muerte de Liam Payne: qué ocurrió horas antes y con qué personas estaba en la habitación 

La muerte de Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction, en un hotel del barrio porteño de Palermo, todavía no se resuelve y la Justicia intenta resolver las incertidumbres que rodean las últimas horas del cantante y con quiénes estuvo o estaba al momento de caer del balcón. La causa por ahora está caratulada como "muerte dudosa".

Según trascendió en principio, Payne estaba solo en la habitación al momento de caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur de Palermo, ubicado en la calle Costa Rica 6092. Sin embargo, luego se supo que el músico había estado horas antes con dos mujeres que se habrían ido antes, pero no está definido el momento exacto, porque otros rumores indican que al momento de la muerte de Payne, ellas estaban adentro de la habitación, pero también habría una cuarta persona, un hombre, del cual no trascendió su identidad. Ese detalle debe ser corroborado por las cámaras de seguridad del lugar.

El dato certero sería que ese hombre no sería el empresario Rogelio "Roger" Nores, amigo del ex integrante de One Direction, porque se había ido momentos antes. Según trascendió, previamente hubo un incidente en el hall del hotel y Liam debía haber dejado su habitación. Según detalló el portal Infobae, una testigo, identificada como Rebeca, relató que el cantante se presentó a los huéspedes del lugar en el vestíbulo mostrando estar bajo la influencia de sustancias. Nores, según los relatos, visiblemente frustrado intentó llevar a Payne a su habitación, pero no lo consiguió. El empresario se disculpó por el comportamiento del artista y abandonó el hotel.

A raíz de este testimonio, la Justicia podría interrogar al empresario para determinar si así ocurrieron los hechos previos a la muerte del músico. Del cuarto desde donde cayó la víctima, hay fotos con destrozos y un escenario de consumo masivo de diferentes estupefacientes. Si bien se habla de un empleado del hotel, alguien del entorno de Payne tuvo que haberlas pedido y si Liam tuvo una muerte accidental o suicidio, es fundamental determinar quien las proveyó bajo el delito de "facilitación de drogas".

Muerte de Liam Payne: qué dice la autopsia

Los resultados de la autopsia preliminar del cantante Liam Payne indican que sufrió politraumatismo craneal que le provocaron hemorragias internas y externas. Ahora, se esperan los resultados toxicológicos para conocer si había consumido drogas y/o alcohol durante la jornada.

Por otro lado, el Cuerpo Médico Forense indicó que las lesiones mencionadas del cantante británico eran "incompatibles con la vida" y que sus brazos no presentaban ningún tipo de lesión, "a diferencia de la mayoría de las personas que se protegen al impactar el suelo". A partir de esto, las hipótesis van desde que cayó del balcón en un estado de inconsciencia o el músico tenía intenciones de perder la vida.

Quién era Liam Payne, el ex One Direction que murió en Palermo

El cantante británico Liam Payne (31), quien formó parte de la boyband One Direction (Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Payne), venía consolidando desde hace años su carrera como solista. En 2017 hizo su debut solista con el simple "Strip That Down", una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac.

En agosto de 2018 , lanzó su primer EP, "First Time", de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo First Time, pasando por un abordaje profundo de una separación en "Home With You" y una balada cruda como lo es "Depend On It".

Su primer trabajo discográfico, LP1, llegó para ahondar en esos temas y nuevas propuestas en cuanto a los géneros y estilos que ingresan y se amalgaman en un ambiente de trap-pop único. Cabe destacar que la última vez que el artista había visitado nuestro país fue en mayo del 2014, en el marco del 'Where We Are Tour' (One Direction), con dos presentaciones en el Estadio Velez Sarfield.