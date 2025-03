Así es la verdadera personalidad de las personas que no se maquillan, según la psicología.

El maquillaje fue utilizado a lo largo de la historia para cumplir con las normas sociales de belleza, ya sea para embellecer, corregir o resaltar rasgos faciales o del cuerpo. Sin embargo, la tendencia hacia la reivindicación natural llevó a muchas personas a decidir no maquillarse. Lo curioso, es que según la psicología, todos aquellos que optaron por ello comparten una carácterística de su personalidad.

Mientras que el uso de productos como bases, correctores, delineadores y labiales puede tener diferentes significados para cada individuo, reflejando desde una búsqueda de autoestima hasta un deseo de destacar la presencia, aquellos que optan por no usar maquillaje parecen tener motivos más profundos.

Maquillarse todos los días puede ser perjudicial para la salud de la piel.

Según la psicología, el hábito de no maquillarse podría ser una señal de aceptación y satisfacción con la propia imagen. También puede interpretarse como una protesta contra los estereotipos impuestos por la sociedad. La doctora Tara Well, de la Universidad de Columbia, menciona que al rechazar estas normas culturales de belleza, muchas personas buscan priorizar el bienestar y la comodidad, ya que el proceso de maquillarse puede resultar tedioso.

Además, se observa una creciente preocupación por el cuidado de la piel, lo que pone en primer plano la salud dérmica por encima de los estándares estéticos, fomentando una mayor aceptación y cuestionando la relación del valor de la mujer con su apariencia física.

Qué significan la presencia de manchas en la piel y cómo combatirlas

Al mirarse en el espejo es común apreciar que ciertas partes del cuerpo se encuentran con manchas, y dependiendo del gusto de cada persona es probable que haga el uso de determinados productos estéticos con el fin de que queden ocultas. Aunque no todos son imperfecciones que deben corregirse, debido a que son varios los motivos por los cuales se registran estas decoloraciones en la piel.

Algunos productos de estética pueden usarse con el fin de resaltar, pero otros tienen una función más de esconder y dejar invisibles a los demás la presencia de algunas manchas. Sin embargo, estas zonas de la piel se encuentran presentes por un motivo y el uso de tantos químicos podrían generar daños sobre la superficie. Lo mejor es asimilar estas imperfecciones y convivir con ellas.

"Amigas, díganme la verdad, por más skin care que use esta “textura” ya no se va verdad? Siempre que me pongo base veo que se nota más y con el polvo se disimula pero...", expresó Unhumanito como figura usuario de X (Ex Twitter). En la fotografía se puede apreciar que la mujer tiene una pequeña mancha negra y la presencia de cierto sarpullido sobre su rostro.

La explicación que entregan los expertos es que muchas de las presencias de manchas o "texturas" sobre la piel de las personas son producto de los genes y contra eso no hay mucho que se pueda realizar. No obstante, hay efectos que sin son originados por las decisiones de las personas. "Lo siguiente puede incrementar o disminuir la producción de melamina: calor, lesión, exposición a la radiación (provienen te del sol), cambios en niveles hormonales, infecciones por hongos y erupciones cutáneas", señalan desde Medline Plus.

Los riesgos de usar tanto maquillaje

El caso expuesto por la usuaria de X permite apreciar que hizo uso de diversos productos con el fin de modificar la forma de su piel que es algo que lleva en sus genes. Por lo tanto, la presencia de excesivo maquillaje en la zona podría dar como resultados algunas consecuencias que con el paso del tiempo pasarán a tener mayor presencia y cobrar gravedad.

El uso excesivo de maquillaje puede provocar que la piel adquiera cierta hipersensibilidad, acné secundario, dermatitis. Hay casos en que los productos utilizados pueden tapar los poros y dar como resultado la reproducción puntos negros y la formación de arrugas prematuras.

Además de registrarse consecuencias en la piel, el exceso de maquillaje puede provocar problemas en la vista. Algunas de las consecuencias negativas de un uso excesivo con cierta frecuencia es la presencia de conjuntivitis y la irritación de los ojos. Esto se debe a que el producto dispone de un contacto directo.