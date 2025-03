Es igual a Adolescencia pero con otro giro en la trama: el K-drama de Netflix que se volvió tendencia en todo el mundo.

Adolescencia fue una de las series que más furor generó en Netflix en las últimas semanas. La serie de origen británica se volvió popular no solo por su trama sino también por la particular forma en la que fue grabada en plano secuencia. Pero luego de varias semanas entre las series más populares de la plataforma, ahora llegó un k-drama que tiene una trama similar pero tiene un giro particular.

Se trata de Un héroe débil, la nueva serie que está generando tendencia en Netflix tras el éxito de Adolescencia, que abordó de manera cruda la violencia juvenil y los crímenes entre adolescentes. Esta producción de origen coreana busca ir por el mismo camino, y aunque su trama es similar, tiene un giro en la historia que hace que ahora esté en boca de todos.

Originalmente estrenada en 2022, se centra en Yeon Shi-eun, un estudiante brillante pero reservado que enfrenta el acoso escolar utilizando su inteligencia y estrategias poco convencionales. Aunque su apariencia es frágil, Shi-eun desafía a los agresores de su escuela, revelando las complejidades del bullying en el entorno educativo surcoreano.

La trama no solo muestra la lucha de Shi-eun contra sus acosadores, sino que también destaca la indiferencia del sistema educativo hacia la violencia escolar. A lo largo de los ocho episodios de la primera temporada, se exploran temas como la amistad, la injusticia y la resiliencia, presentando a Shi-eun formando alianzas inesperadas para enfrentar sus desafíos. Esta primera temporada tuvo tanto éxito que se espera una segunda temporada a mediados de este año.

Es igual a Adolescencia pero con otro giro en la trama: el K-drama de Netflix que se volvió tendencia en todo el mundo.

De qué trata Atrapados, la serie argentina de Netflix con Soledad Villamil que busca repetir el éxito de Envidiosa

Este miércoles 26 de marzo Netflix estrenó Atrapados, su nueva miniserie argentina basada en una novela del prolífico autor Harlan Coben y protagonizada por Soledad Villamil (quien fue actriz en el reparto de Goyo, película de la plataforma dirigida por Marcos Carnevale). Los detalles sobre el título que no debés perderte si te gustan las ficciones nacionales.

Atrapados cuenta con la dirección de Miguel Cohan y Hernán Goldfrid y presenta una trama de misterio que llegará a los fanáticos del género. "Desde la ciudad de Bariloche, en la Patagonia argentina, la periodista Ema Garay gana proyección en el periodismo digital desenmascarando criminales que suelen evadir la justicia. Su vida da un vuelco impensado cuando conoce a Leo Mercer, un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Ema se verá obligada a confrontarse con ella misma", reza la sinopsis de la serie de 6 capítulos que cuenta con la producción de Vanesa Ragone (El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas, Elena sabe, Carmel. ¿Quién mató a María Marta?).

La miniserie se suma a la colección de producciones de Netflix basadas en los libros de Harlan Coben realizadas en Reino Unido, Polonia, España y Francia. De esta manera, Atrapados se unirá al listado de novelas del autor que ya han tenido su adaptación a la pantalla, como parte de su acuerdo creativo con Netflix, que incluye grandes éxitos como: Solo una mirada (2025), Engaños (2024), Ni una palabra (2022), El inocente (2021), Quédate cerca (2021), Por siempre jamás (2021), No hables con extraños (2020), Bosque adentro (2020) y SAFE (2018). "Hicimos cambios en la adaptación porque no queríamos hacer un show estadounidense en Argentina. Queríamos hacer un show argentino en Argentina", sostuvo Harlan Coben en una conferencia de prensa sobre la serie.

Atrapados está protagonizada por Soledad Villamil, Juan Minujín, Alberto Amman y Matías Recalt, con participaciones especiales de Fernán Mirás, Mike Amigorena y la presentación de Carmela Rivero. Además, completan el reparto: Maite Aguilar, Victoria Almeida, Patricio Aramburu, Tania Casciani, Pablo Cura, Germán de Silva, Alián Devetac, Juan Eriji, María Figueras, Sofía Guerschuny Pesci, Emma Longhi, Bárbara Massó, Martín Miller, Amanda Minujín, Lautaro Moran, Alexia Moyano, Patricio Rodríguez, Paula Thieberger, Eva Bianco, María Ucedo.

Con más de 85 millones de libros vendidos en todo el mundo, Harlan Coben es el autor número uno en ventas según el New York Times, con más de 35 novelas, incluyendo Engaños, No se lo digas a nadie, Te encontraré y la popular serie de Myron Bolitar. Sus libros han sido publicados en 46 idiomas en todo el mundo.