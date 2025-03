¿Habrá temporada 2 de "Día Cero" en Netflix? Qué se sabe de la serie.

Netflix sigue demostrando que tiene el pulso firme a la hora de producir series atrapantes, y un claro ejemplo de ello es Día Cero. El thriller político protagonizado por Robert De Niro se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma, posicionándose en el Top 10 de las series más vistas. Su historia, que gira en torno a un expresidente de Estados Unidos envuelto en una conspiración política tras un ciberataque devastador, logró captar la atención de los espectadores desde su estreno.

En solo seis episodios, Día Cero llevó a los espectadores a un recorrido lleno de suspenso y revelaciones inesperadas. La trama sigue a George Mullen, interpretado por De Niro, un exmandatario estadounidense que se enfrenta a los peligros de un mundo cada vez más dependiente de la infraestructura digital. Su impacto ha sido tal que los usuarios de Netflix se preguntan si habrá una temporada 2. A continuación te lo contamos.

¿Habrá temporada 2 de Día Cero, la serie de Netflix?

Día Cero, la serie de Netflix, fue concebida originalmente como una producción limitada, lo que en principio parecería descartar la posibilidad de una continuación. Sin embargo, la gran demanda y el interés del público podrían jugar un papel clave en una posible renovación. El productor Eric Newman, responsable de éxitos como Narcos y Griselda, ha reconocido que las probabilidades de una nueva temporada están sobre la mesa, siguiendo la tendencia de otras miniseries que lograron extenderse, como Shōgun o The White Lotus.

Netflix vive el éxito de Día Cero, una serie protagonizada por Robert De Niro.

Por su parte, el creador de Día Cero, Noah Oppenheim, fue consultado sobre la posibilidad de una continuación en una entrevista con The Wrap. Aquel afirmó que la historia ha sido contada de manera completa, aunque no descartó que hayan surgido ideas para continuarla. "A menudo hablamos sobre lo que sucedería con Alexandra Mullen o con el presidente Dreyer al día siguiente, pero no hay ningún plan activo en este momento", explicó.

El propio Robert De Niro también dejó abierta la posibilidad de volver a interpretar a George Mullen. "No sé si sería una continuación directa, pero bien podría haber una segunda parte interesante sobre lo que estamos viviendo", comentó el actor.

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado oficialmente una segunda temporada de Día Cero. Sin embargo, el interés del público y la disposición de sus protagonistas podrían influir en la decisión final. Los usuarios de la plataforma tendrán que mantenerse atentos a los anuncios de la misma para conocer el futuro de esta intrigante historia.