La fortuna que dejó Liam Payne: cuánto dinero tenía el ex One Direction

Liam Payne.

Liam Payne, conocido mundialmente por haber sido uno de los miembros de la exitosa banda One Direction, acumuló una importante fortuna durante su carrera tanto con el grupo como en su etapa como solista. Según una estimación de Celebrity Net Worth actualizada en abril de 2024, Payne poseía un patrimonio que superaba los 10 millones de dólares.

Esta cifra no solo refleja su éxito durante los años que formó parte de One Direction, sino también los ingresos generados a partir de sus proyectos individuales. Porque es innegable que Payne tuvo éxito en su etapa post One Direction.

El auge económico de One Direction

One Direction fue, sin duda, una de las boy bands más rentables de la historia. Durante su apogeo, la agrupación británica lanzó cinco álbumes de estudio y realizó múltiples giras mundiales que agotaron entradas en cuestión de horas. Los integrantes de la banda, incluyendo a Liam Payne, se beneficiaron enormemente de esta fama. Estos años de gloria ayudaron a que cada miembro del grupo, al emprender carreras en solitario, comenzara con una sólida base financiera.

En el caso de Liam Payne, su carrera post One Direction también le generó importantes ingresos. Después de la separación de la banda en 2016, Payne lanzó música en solitario, firmó contratos de publicidad y diversificó sus inversiones. Este conjunto de actividades le permitió mantener y aumentar su fortuna con el paso de los años.

Liam Payne junto a One Direction hace algunos años atrás.

La fortuna en dólares: a cuánto asciende en pesos argentinos

Para contextualizar el valor de su fortuna en términos locales, los 70 millones de dólares de Liam Payne equivalían a casi $68.651.546.320 pesos argentinos, considerando el tipo de cambio actual. Esta cifra resalta aún más la magnitud del éxito financiero que Payne había logrado a lo largo de su carrera.

Propiedades de lujo y bienes

Además de su patrimonio en efectivo, Celebrity Net Worth asegura que Payne era dueño de una lujosa propiedad en Calabasas, California, valuada en alrededor de 10 millones de dólares. Calabasas es conocida por ser el hogar de varias celebridades de alto perfil, y la compra de esta propiedad reflejaba el nivel de éxito que Payne había alcanzado. Aunque no se revelaron muchos detalles sobre sus demás inversiones, su propiedad en California representa una parte significativa de su riqueza.

El fallecimiento de Liam Payne en Buenos Aires

La noticia de la muerte de Liam Payne conmocionó al mundo el miércoles 16 de octubre de 2024. Según informes de medios argentinos, Payne falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) fue el encargado de confirmar la trágica noticia, la cual rápidamente se viralizó en redes sociales y medios internacionales.