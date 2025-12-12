Superpetrolero Skipper incautado por EEUU cerca de Venezuela se dirige a Houston: fuentes

FOTO ARCHIVO: Una imagen de satélite muestra el buque VLCC Skipper, supuestamente apresado frente a las costas de Venezuela

El superpetrolero Skipper, que fue incautado por Estados Unidos cerca de Venezuela esta semana como parte de una estrategia de presión creciente contra el presidente Nicolás Maduro, se dirige a Houston, dijeron dos fuentes el viernes.

El barco, que transporta alrededor de 1,85 millones de barriles de crudo pesado Merey de Venezuela según imágenes de satélite analizadas por TankerTrackers.com, es demasiado grande para entrar en el puerto de Houston y tendrá que anclar cerca y descargar a buques más pequeños, añadieron las fuentes.

El sector Houston-Galveston de la Guardia Costera estadounidense y Port Houston no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios, al igual que la petrolera estatal venezolana PDVSA, vendedora del cargamento.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo esta semana que el petrolero fue interceptado y retenido en virtud de una orden de incautación. La autoridad marítima de Guyana dijo que enarbolaba falsamente la bandera del país.

Con información de Reuters