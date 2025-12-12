La OIM advierte de que los desplazados de Gaza se enfrentan a inundaciones

Un palestino desplazado lleva sus pertenencias en un campamento de tiendas inundado en un día lluvioso en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza

Cientos de miles de desplazados de Gaza se enfrentan a la inundación de sus tiendas y refugios debido a las fuertes lluvias, y no se permite la entrada en el enclave de materiales para refugios y sacos de arena, según dijo el viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

Las lluvias torrenciales que azotaron la Franja de Gaza el jueves inundaron las tiendas de campaña en las que se refugiaban las familias desplazadas durante dos años de guerra y provocaron la muerte de una niña debido a la exposición, según informaron las autoridades sanitarias locales.

Un total de 12 personas murieron o desaparecieron a causa de la tormenta, al menos 13 edificios se derrumbaron y 27.000 tiendas se inundaron, según la oficina de prensa del Gobierno de Hamás en Gaza.

Según la OIM, casi 795.000 desplazados corren un mayor riesgo de inundaciones potencialmente peligrosas en zonas bajas y llenas de escombros, donde las familias viven en refugios inseguros. La insuficiencia de los sistemas de drenaje y gestión de residuos también ha aumentado el riesgo de brotes de enfermedades, añadió la agencia de la ONU.

"NUESTRA COMIDA SE HA ECHADO A PERDER", DICE UN PADRE AFECTADO

Los materiales para reforzar los refugios, como madera y contrachapado, así como sacos de arena y bombas de agua para ayudar en las inundaciones, no han podido entrar en Gaza debido a las restricciones de acceso, según la OIM.

Israel afirma que está cumpliendo sus obligaciones y acusa a las agencias de ineficacia y de no impedir los robos por parte de Hamás, algo que el grupo niega. COGAT, el brazo militar israelí que supervisa los asuntos humanitarios, no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios.

En un campo de desplazados de Nuseirat, en el centro de Gaza, el agua llegaba hasta los tobillos alrededor de las tiendas, empapando colchones, zapatos y ropa. Con un cubo, Youssef Tawtah, de 50 años, intentaba achicar el agua, pero no tenía adónde ir y no parecía progresar mucho.

"Los niños y yo estuvimos de pie toda la noche", dijo. "¿Cómo pueden soportarlo los niños?"

Mientras su familia se reunía en torno a una pequeña hoguera en un banco de arena cerca de la tienda, él arrastraba un empapado colchón a través de las aguas de la riada. Incluso cocinar será difícil. "Nuestra comida se ha echado a perder", dice.

LA OIM AFIRMA QUE LOS SUMINISTROS NO RESISTEN LAS INUNDACIONES

Los suministros ya enviados a Gaza, incluidas tiendas impermeables, mantas térmicas y lonas impermeables, no pudieron resistir las inundaciones, añadió la OIM.

"Después de que esta tormenta tocara tierra ayer, las familias están tratando de proteger a sus hijos con lo que tienen", dijo la directora general de la OIM, Amy Pope.

Desde octubre se mantiene en general un alto el fuego, pero la guerra destruyó gran parte de las infraestructuras de Gaza y las condiciones de vida son pésimas. Representantes palestinos y de la ONU afirmaron que se necesitan urgentemente al menos 300.000 tiendas nuevas para el millón y medio de personas que siguen desplazadas.

La Organización Mundial de la Salud dijo que más de 4.000 personas vivían en lo que describió como zonas de alto riesgo en la costa, con 1.000 personas directamente afectadas por las altas olas del mar.

Advirtió de los riesgos para la salud derivados de la contaminación. "Miles de familias están refugiadas en estas zonas costeras bajas y llenas de escombros, sin drenaje ni barreras protectoras, con montones de basura por todas partes a lo largo de las carreteras", dijo el representante de la OMS Rik Peeperkorn.

Con información de Reuters