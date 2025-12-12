Así es el Salto del Agrio, la imponente cascada de 45 metros con génesis volcánica

Ubicado dentro del Área Natural Protegida Copahue, el Salto del Agrio se consolida cada año como una verdadera belleza natural emblemática de la provincia de Neuquén. Es que su cascada de 45 metros de altura famosa por el color turquesa de sus aguas y las rocas rojizas de su cañón basáltico es considerada como una maravilla elegida por miles de turistas.

El Salto del Agrio alberga también plantas nativas y especies de fauna endémica, haciendo de este entorno un lugar de vital importancia para la conservación de la biodiversidad local.

¿Cuál es el origen del Salto del Agrio?

El Salto del Agrio, de 45 metros de altura, se enmarca dentro de un amplio cañón formado por sucesivas coladas de lava, producto de la antigua actividad volcánica. Es así como su génesis, su geología, sus colores y minerales, al igual que los aspectos de biodiversidad lo hacen inigualable en el mundo.

La cascada, que según cuentan los mapuches que habitan la zona fue siempre un lugar de culto, es custodiado por un grupo de araucarias que junto al volcán Copahue le agregan color a la postal.

Entre las múltiples actividades que pueden realizarse en el perímetro, se encuentran las caminatas por senderos señalizados, permitiendo a los visitantes observar de cerca la flora y fauna autóctona.

¿Por qué el Salto del Agrio activó las alarmas de seguridad en Neuquén?

Según datos proporcionados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales neuquino, durante el último fin de semana largo de noviembre, el Salto del Agrio dejó un saldo de más de 200 personas multadas por ser consideradas "turistas infractores", al ser encontrados por los guardaparques fuera de los sectores habilitados para uso público, a pesar de la cartelería instalada en toda la zona.

Entre los riesgos más graves se encuentra la seguridad de los visitantes, que se ve comprometida al no contar con señal de celular. Esto provoca que, en caso de accidente, el aviso y rescate sean extremadamente difíciles y lentos.

“El turismo en áreas de conservación es una oportunidad enorme para nuestra provincia, pero sólo es sostenible si se respetan las indicaciones y las normas que protegen estos ambientes. Necesitamos que cada visitante comprenda que disfrutar del paisaje también implica cuidar los ecosistemas y garantizar su preservación para el futuro”, repasó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

Desde la cartera solicitan a quienes visiten el área deben hacerlo de manera respetuosa, segura y responsable, cuidando el entorno natural y colaborando con las medidas de conservación del patrimonio natural de la provincia.

De acuerdo con la normativa vigente en el sector del Salto del Agrio, se debe tener en cuenta que en el ANP Copahue rigen las siguientes disposiciones:

No está habilitado el descenso río abajo del Salto del Agrio.

No se permite el ingreso al sector superior del Salto.

Prohibido bañarse en el río Agrio en la zona del Salto.

Prohibido acampar o hacer fuego en lugares no habilitados dentro del ANP.

Prohibido estacionar sobre sectores con vegetación o dañar la flora y fauna nativa.

Prohibido alimentar a la fauna nativa.

Asimismo, se recomienda:

Regresar siempre con los residuos.

Respetar el sendero habilitado entre los distintos miradores.

Atender la información preventiva presente en la cartelería.

¿Cómo llegar al Salto del Agrio?

Para llegar al Salto del Agrio desde Caviahue se deberá tomar la ruta provincial que bordea el lago y avanzar unos 18 kilómetros hacia el norte.Tras unos 30 minutos de viaje, se arribará al mirador principal, desde donde se podrá apreciar la imponente caída de agua teñida por minerales.