Sin saber a dónde voy: el nuevo disco de REOT que propone una mirada libre del rock.

“Sin Saber a Dónde Voy” es el nuevo disco de REOT, y nace como un espejo de nuestro tiempo. Es un álbum que retrata la ansiedad postpandémica, la soledad que nos atravesó en silencio, la sombra de la depresión y los excesos que intentamos usar como refugio cuando todo parecía tambalear. También habla del ruido constante de las redes sociales, de esa necesidad de mostrarnos enteros aunque por dentro estemos quebrados. En diálogo con El Destape Web, Gonzalo Cañete, el baterista de la banda, contó cómo fue el proceso del disco.

"Estamos muy contentos ya que nuestro público recibió de manera muy positiva la nueva propuesta estética musical con la que el disco se identifica, y por otro lado estamos un poco ansiosos por seguir componiendo para traer material y contenido nuevo cuanto antes", empezó por decir sobre esta nueva propuesta. Asimismo, sumó sobre el proceso de las canciones: "Existen ciertas emociones que a uno le salen más natural expresar según el momento de su vida, cuanto más atravesas una emoción, mayor es la fuente de creatividad para trabajar en tu arte".

En cada canción, REOT logra transformar la incertidumbre en un manifiesto de rock visceral. Las guitarras empujan como un grito que pide aire, la voz late con crudeza y ternura a la vez, y las letras iluminan lo que solemos callar: el vértigo de estar vivos en un mundo que cambia demasiado rápido. Y el foco para crearlas está puesto en algo tan simple como la rutina: "Normalmente nos inspiran situaciones cotidianas, anécdotas, historias, todo aquello que podamos sentir y transmitir de una forma artística, y saber que el oyente pueda sentirse identificado, tal vez no sólo por la letra, sino por la emoción que conlleva el grupo".

“Sin Saber a Dónde Voy” no es un disco que ofrezca respuestas fáciles. Es un viaje honesto, catártico y liberador, que abraza lo frágil para convertirlo en arte. Desde Buenos Aires al país, REOT entrega un trabajo que desarma y deslumbra, y que confirma lo que ya muchos saben: el rock sigue siendo la forma más auténtica de gritar lo que sentimos. Pero, ¿qué es el rock para la banda?: "Nosotros disfrutamos la música que hacemos y eso es lo más importante, nos preocupamos muy poco por lo que la industria exija, nuestra prioridad es hacer la música que nos atraviesa y que nos sale de manera natural, más allá de un género en específico, respetamos mucho nuestras distintas etapas musicales".

Un 2026 cargado de expectativas

Sobre los proyectos para el próximo año, el baterista profundizó: "Para el 2026 vamos a trabajar en mejorar aún más la calidad profesional de nuestros shows, poder girar por los grandes medios mostrando nuestro material, continuar sumando público a cada fecha que hagamos y seguir componiendo, que al fin y al cabo es lo que más nos gusta, hacer música".