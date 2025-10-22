Por qué Gabriel Arias no juega con Racing vs. Flamengo por Copa Libertadores

Gabriel Arias, otra vez suplente: por qué el chileno de 38 años no será titular en Racing ante Flamengo.

Racing Club enfrentará este miércoles a Flamengo en Río de Janeiro por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. En uno de los duelos más importantes del año, el entrenador Gustavo Costas apostará por un once titular muy parecido al que superó a Vélez Sarsfield en los cuartos de final para enfrentar al 'Mengao'. Al igual que en las últimas presentaciones de la 'Academia', Facundo Cambeses será el arquero elegido para colocarse bajo los tres palos, ganándole la pulseada a Gabriel Arias que estará en el banco de suplentes.

La ausencia del chileno de 38 años se explica por un bajón en su nivel que el ex Banfield, recientemente citado a la última tanda de amistosos de la Selección Argentina mientras atraviesa el mejor momento de su carrera, supo aprovechar. A pesar de haber conseguido seis títulos con el conjunto de Avellaneda y de haber sido uno de los principales referentes en la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa al año siguiente, en la actualidad quedó relegado en la consideración del DT debido a los flojos rendimientos que mostró en sus últimos partidos.

El bajón de nivel de Gustavo Arias y la apuesta de Costas por Cambeses

Si bien Racing se encuentra entre los cuatro equipos con posibilidades de consagrarse campeón en la Libertadores, el segundo semestre tuvo un arranque para el olvido: en el Torneo Clausura, el equipo obtuvo apenas cuatro puntos en las primeras siete fechas y se ubicaba anteúltimo en la Zona A. Justamente en la séptima jornada, en lo que fue derrota por 3 a 2 frente a Unión de Santa Fe, Arias protagonizó graves errores en dos de los tantos del 'Tatengue'. "Me tengo que hacer cargo hoy de la derrota, sin dudas, por el error que cometí", declaró una vez finalizado el encuentro.

Costas decidió apostar por Cambeses para el siguiente partido ante San Lorenzo, y así el capitán del plantel pasó a ser suplente. Si bien riesgosa, la decisión del entrenador dio sus frutos: el guardameta de 28 años acumuló siete vallas invictas en sus últimas ocho presentaciones y se convirtió en un pilar de la recuperación de la 'Academia', que ahora está cerca de los puestos de playoffs en el ámbito local y que se ilusiona con una nueva consagración a nivel internacional.

A base de buenas actuaciones, Cambeses logró hacerse con la titularidad en Racing y le ganó la pulseada a Arias en la consideración de Gustavo Costas.

Formaciones probables de Flamengo y Racing

Probable formación de Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz o Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Probable formación de Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores: hora, TV en vivo y streaming

Torneo: Copa Libertadores (semifinales, ida).

Copa Libertadores (semifinales, ida). Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025.

Miércoles 22 de octubre de 2025. Horario: 21:30 horas (Argentina).

21:30 horas (Argentina). Estadio: Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Jesús Valenzuela (Venezuela). Transmisión: Fox Sports y Telefe

Fox Sports y Telefe Streaming: Disney+, Mi Telefe, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow.

¿Cuándo juegan Racing vs. Flamengo la revancha por la Copa Libertadores?

La semifinal de vuelta se disputará el miércoles 29 de octubre del 2025 a las 21.30 de Argentina en el Estadio Presidente de Perón de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. El vencedor de esta serie disputará la final del torneo el sábado 29 de noviembre en Lima, Perú, frente al vencedor de Palmeiras (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador).