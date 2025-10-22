Ansiedad, máxima expectativa y la formación de Racing para una cita histórica

Expectativa y ansiedad máxima en Racing antes de visitar a Flamengo.

La ansiedad, el nerviosismo y la impaciencia se apoderan del mundo Racing en la previa a la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025, frente a Flamengo. La delegación del club de Avellaneda se instaló en un hotel de Río de Janeiro, Brasil, a la espera del partido que esperó durante 28 años en el máximo torneo de América. El equipo dirigido por Gustavo Costas eliminó a cuatro equipos del país vecino de manera consecutiva a nivel internacional, por lo que ahora irá por la hazaña contra el rival más poderoso del continente.

Los futbolistas, el cuerpo técnico y los dirigentes de la "Academia" descansaron en el territorio carioca a la espera de este cruce, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Durante la noche del martes 22 de octubre, antes de la cena en el salón principal, los futbolistas salieron a saludar a los hinchas que los ovacionaban detrás de las vallas de seguridad.

En tanto, el mismo 23 del partido amanecieron con mucha energía, optimismo, el respeto correspondiente al rival y la confianza en poder dar el golpe en un mítico escenario en el que ya se definieron dos Mundiales de Selecciones. Mientras tanto, el cuerpo técnico prepara la formación, con varias bajas y las incógnitas despejadas con relación a los jugadores que acarrean molestias físicas.

La posible formación de Racing vs. Flamengo, por la ida de la Copa Libertadores

Todo indica que los titulares en Río de Janeiro serán Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. De concretarse este once, Sosa, Rojas, Nardoni y Solari jugarán desde el arranque sin estar al ciento por ciento físicamente.

Por otro lado, en el banco de los suplentes habrá alternativas como Marco Di Césare, Agustín García Basso, Facundo Mura, Ignacio Rodríguez, Bruno Zuculini, Richard Sánchez, Duván Vergara, Matías Zaracho, Luciano Vietto y Adrián Balboa.

Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores: hora, TV en vivo y streaming

Torneo: Copa Libertadores (semifinales, ida).

Copa Libertadores (semifinales, ida). Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025.

Miércoles 22 de octubre de 2025. Horario: 21:30 horas (Argentina).

21:30 horas (Argentina). Estadio: Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Jesús Valenzuela (Venezuela). Transmisión: Fox Sports y Telefe

Fox Sports y Telefe Streaming: Disney+, Mi Telefe, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow.

La lista de convocados de Racing vs. Flamengo.

¿Cuándo juegan Racing vs. Flamengo la revancha por la Copa Libertadores?

La semifinal de vuelta se disputará el miércoles 29 de octubre del 2025 a las 21.30 de Argentina en el Estadio Presidente de Perón de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. El vencedor de esta serie disputará la final del torneo el sábado 29 de noviembre en Lima, Perú, frente al vencedor de Palmeiras (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador).