Racing vs Flamengo por la Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing enfrentará uno de los desafíos más importantes del año cuando visite al Flamengo este miércoles, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia deberá medirse con uno de los cucos de la competición y máximo candidato al título, que lidera el Brasileirao junto a Palmeiras y llega en un momento extraordinario tras vencer 3-2 al Verdao en una verdadera final por el campeonato local.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Flamengo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Flamengo?

El partido entre Racing y Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 22 de octubre de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefé para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ y Mi Telefé. El árbitro principal del partido será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el ecuatoriano Carlos Orbe estará a cargo del VAR.

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso tras conseguir su clasificación a semifinales al eliminar a Vélez en los cuartos de final con un global de 2-0, producto de ganar ambos encuentros por 1-0. En la ida, disputada en el José Amalfitani, fue Adrián "Maravilla" Martínez quien anotó el gol de la victoria, mientras que en la vuelta en El Cilindro, Santiago Solari se encargó de sellar el pase a esta instancia.

Anteriormente, Racing había superado a Peñarol en octavos de final con un marcador global de 3-2, cayendo 1-0 en Uruguay pero imponiéndose 3-1 en el partido de vuelta en Avellaneda. En la fase de grupos, la Academia finalizó en el primer puesto del Grupo E con 13 unidades, demostrando solidez a lo largo de la competición continental.

En cuanto a su situación en el ámbito local, Racing viene de vencer 1-0 a Aldosivi el último viernes y suma 18 unidades, ocupando momentáneamente el sexto lugar de la Zona A en puestos de clasificación a playoffs. Sin embargo, el foco del equipo de Gustavo Costas está puesto completamente en este partido de ida en Brasil, donde deberá buscar un buen resultado que le permita llegar con ventaja o igualado a la definición en El Cilindro.

Por su parte, Flamengo avanzó a esta instancia tras sufrir mucho ante Estudiantes de La Plata en los cuartos de final. El conjunto carioca derrotó al Pincharrata por 4-2 en la definición por penales, luego de igualar 3-3 en los 180 minutos de juego. En octavos, el Mengão había mostrado una versión más contundente al imponerse con claridad ante Internacional de Porto Alegre con un 3-0 en el marcador global. Sin embargo, en la fase de grupos clasificaron como segundos del Grupo C con 11 unidades, las mismas que Central Córdoba que culminó tercero.

El equipo dirigido por Filipe Luís atraviesa un momento extraordinario. El último fin de semana disputaron una verdadera final por el Brasileirao ante Palmeiras, en un duelo directo por el liderazgo que ganaron 3-2, llegando así a los 61 puntos e igualando la línea del Verdao. Ambos equipos son líderes del campeonato y máximos candidatos al título, lo que demuestra el gran nivel futbolístico que atraviesa el Fla. Esta racha de buenos resultados y su condición de local en el icónico Maracaná convierten a Flamengo en uno de los grandes favoritos no solo para ganar este partido, sino para consagrarse campeón de la Copa Libertadores.

En cuanto a las novedades en el plantel, Filipe Luís vive la expectativa de contar con Léo Ortiz para este compromiso. El zaguero sufrió un estiramento en el tornozelo derecho en el partido contra Palmeiras, pero se presentó bien en la última práctica y fue a campo con los compañeros para hacer una parte de la actividad. El jugador será reavaliado antes de ser confirmado en la lista de relacionados, aunque tanto el club como el jugador están optimistas con su recuperación. Quien es desfalque confirmado es el atacante Everton Cebolinha, que sufrió una lesión en el músculo del cuadril (iliopsoas) en el clásico contra Botafogo y tendrá un período de recuperación de al menos tres semanas.

Formaciones probables de Flamengo y Racing

El técnico de Flamengo, Filipe Luís, realizó el último entrenamiento en la tarde del martes en el Ninho do Urubu y mantiene la expectativa de contar con Léo Ortiz a disposición para este partido. El zagueiro hizo tratamiento intensivo para agilizar su recuperación del estiramento en el tobillo derecho y logró participar de una parte de la actividad con sus compañeros. Si es confirmado en la lista de relacionados, todo indica que será titular al lado de Léo Pereira en el centro de la defensa.

La tendencia es que el entrenador brasileño utilice nuevamente la formación que venció a Palmeiras en el fin de semana, un once que mostró un gran nivel futbolístico y defensivo. Como desfalque confirmado está Everton Cebolinha, quien se lesionó poco después de entrar en el clásico contra Botafogo y estará fuera por aproximadamente tres semanas. En el ataque, Pedro será la referencia de área acompañado por Samuel Lino y Luiz Araújo, mientras que Giorgian de Arrascaeta comandará las acciones ofensivas desde el mediocampo.

Por el lado de Racing, el técnico Gustavo Costas dio a conocer la lista de convocados con la vuelta de varios futbolistas que estaban en recuperación de distintas lesiones, varios de ellos claves en el equipo titular. El Cilindro Costas realizó varios cambios en el partido del fin de semana contra Aldosivi, y se espera que recupere a varios titulares para este compromiso crucial en Brasil.

Gabriel Rojas es el caso más relevante de las dudas en Racing. El lateral izquierdo viene siendo de los puntos más altos del equipo, pero sufrió una lesión muscular en la victoria ante Banfield y será esperado hasta último momento para ver si puede estar desde el arranque. De lo contrario, Ignacio Rodríguez ocupará su lugar por la banda izquierda. Otra variante es Facundo Mura, quien dejó atrás un traumatismo y podría ir desde el arranque tanto por derecha como por izquierda si Rojas no está para jugar.

En ataque, "Maravilla" Martínez, que volvió a sumar minutos ante Aldosivi luego de una pequeña molestia, será la principal arma ofensiva de la Academia, aunque deberá cuidarse ya que está al límite de amarillas. Se le suma Santiago Solari, que viene de recuperarse de una lesión muscular que sufrió en los cuartos de final ante Vélez. En el otro costado, todo parece apuntar a que Tomás Conechny será titular para ayudar con su dinamismo en la presión y el retroceso.

Probable formación de Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz o Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Probable formación de Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo vs Racing: Ficha técnica