Las cábalas de Costas en Racing que usará para ganarle a Flamengo

Costas es el primero en sentarse en el banco.

Que algunos no crean, no quiere decir que las acciones de otros no tengan ningún tipo de sentido. En la previa de la semifinal de la Copa Libertadores, las cábalas de Gustavo Costas en Racing van a estar más presentes porque la idea es no dejar nada librado al azar con el fin de que se obtenga el tan ansiado pasaje a la gran final que se disputará en Lima, Perú.

Hay una serie de maniobras que el experimentado entrenador llevar a cabo con el fin de que la suerte esté de su lado y le de una mano en uno de los partidos más importantes de la Academia en los últimos años. Una de las “costumbres” que se repetirá serán los besos a las estampitas de santos que lleva consigo a todos lados. Siempre están cerca como en una especie de guardianes protectores para evitar la presencia de malas energías.

Costas siempre besa las estampitas que lleva en sus bolsillos

Otro de los detalles que sobresale de Gustavo Costas en Racing es que la vestimenta se encuentra atada a lo que suceda en el campo de juego. Ante una buena racha de resultados positivos, el look se mantiene hasta que se produzca una derrota. Ese será el momento de renovar la forma en la que se presenta en cada uno de los partidos oficiales del calendario.

Un detalle más en este interesante recorrido es que el entrenador de la Academia tiene que ser el primero en sentarse en el banco de suplentes. Ninguno de sus colaboradores cuenta con el permiso para hacerlo, porque deben esperar para ocupar sus posiciones por más que el DT dure muy pocos segundos en una misma posición. Una serie de normas que seguramente van a repetirse frente a Flamengo en la noche de Río de Janeiro.

El mensaje de Rodrigo De Paul

A pesar de la distancia, Rodrigo De Paul estará siguiendo el minuto a minuto del duelo entre Racing y Flamengo que primero se disputará en Brasil y la próxima semana entregará la definición en el campo de juego del Cilindro.

"Creo que los muchachos se acostumbraron a jugar estos partidos cuando son estas canchas difíciles o paradas complicadas, que ameritan de mucha personalidad dieron la cara. Seguro que sabrán cómo jugarlo", expresó el volante titular de la Selección Argentina y actual jugador del Inter Miami. “Lo más importante es que lo hagan con el corazón y el conocimiento que son partidos que pocas veces se vuelven a repetir”, agregó.

"Desde el lugar que me toca, les mando apoyo y energía positiva. Me estoy preparando para ver el partido y hacer fuerza", señaló. Uno que se encuentra a préstamo hasta diciembre en el conjunto de la MLS. Aunque es probable que se quede, debido a que se trata de una de las grandes figuras y pueden que negocien con el Atlético de Madrid la manera de adquirir su ficha.

