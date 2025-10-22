Partidos del miércoles 22 de octubre: Champions League, Racing por Copa Libertadores y Liga Profesional

La jornada futbolera del miércoles 22 de octubre promete emociones intensas para el aficionado argentino. La gran cita de la noche será el partido de Racing en el Maracaná frente a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, un encuentro que marca el regreso de La Academia a esta instancia después de 28 años. Además, el torneo local tendrá el duelo entre Huracán y Central Córdoba en Parque Patricios, mientras que la Champions League ofrecerá varios encuentros con presencia argentina en las figuras del Real Madrid, Chelsea y Liverpool.

Racing enfrentará un desafío mayúsculo en el mítico Maracaná, donde Flamengo buscará aprovechar la localía ante su público para tomar ventaja en la serie. El conjunto de Gustavo Costas llega a esta instancia tras eliminar a Peñarol en octavos de final y a Vélez Sarsfield en cuartos, manteniendo una solidez defensiva que será clave ante el potente ataque del Mengao. El conjunto de Avellaneda tendrá que lidiar con bajas importantes como Franco Pardo, quien sufrió un desgarro en su aductor izquierdo, mientras que Gabriel Rojas trabaja contrarreloj para llegar al encuentro.

La definición de la serie se jugará el 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing intentará sellar su clasificación a la final que se disputará en Lima. El delantero Adrián Martínez llega como una de las figuras del torneo, con siete goles en la Copa Libertadores, tres de ellos en los recientes enfrentamientos de octavos y cuartos de final. El equipo argentino buscará un resultado favorable en Brasil que le permita soñar con la gloria continental en su casa.

En el plano local, Huracán recibirá a Central Córdoba en el Ducó con el objetivo de mantener su buena posición en la tabla y seguir aspirando a la clasificación a copas internacionales. El Globo viene de vencer a Unión por 1-0 y suma 34 puntos en el campeonato, mientras que Central Córdoba acumula 22 unidades tras ganar ante Independiente Rivadavia por 2-0. Por su parte, la Champions League tendrá una jornada cargada de protagonismo argentino. Franco Mastantuono buscará consolidarse en el Real Madrid tras convertirse en el jugador más joven en ser titular para el club merengue en el máximo torneo europeo. Chelsea, con Enzo Fernández como capitán, enfrentará a Bayern Munich en un duelo de candidatos, mientras que Alexis Mac Allister y su Liverpool recibirán al Atlético Madrid en Anfield.

Horarios de partidos del miércoles 22 de octubre

Liga Profesional Argentina

19:30 - Huracán vs Central Córdoba SdE

CONMEBOL Copa Libertadores (Semifinal - Ida)

21:30 - Flamengo vs Racing Club

Champions League