Fernando Molina, ingeniero argentino especializado en criptomonedas, denunció que el empresario Hayden Davis, desarrollador de la criptomoneda $LIBRA, transfirió más de 500 mil dólares a una cuenta desconocida un rato después de reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Además, el día previo a la publicación de la estafa, transfirió más de un millón de dólares.

El desarrollador de $LIBRA ingresó a la Casa Rosada el 30 de enero a las 13.55, acompañado de los titulares de Tech Forum Argentina, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. Casi cuatro horas después, a las 17.51, Milei presentó a Hayden Davis en su cuenta de X. "Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial", escribió el Presidente cuando publicó una selfie con el estadounidense.

Un rato después de la reunión, Davis hizo la transferencia de 507 mil dólares, de acuerdo a la denuncia. "El 30/01 envió 507.4 mil dólares al exchange Bitget", escribió Fernando Molina en X.

El hilo que Molina compartió en X lo citó el programador Maximiliano Firtman, quien meses antes de la difusión de la estafa de la criptomoneda $LIBRA advirtió que el Presidente estaba "validando estafadores". "42 minutos después de la publicación de este tuit, Hayden Mark Davis hizo una transferencia cripto de un poquito más de medio millón de dólares. En Casa Rosada lo acompañaba en esa reunión protocolar: Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. ¿Casualidad? ¿Comisión? ¿Opinions? (sic)", escribió Firtman en sus redes sociales.

"Esto surge de la blockchain pero se abrió toda esta nueva investigación ahora por una posible torpeza de HD (Hayden Davis) donde dejó en evidencia su billetera personal a través del influencer Dave Portnoy, a quien le devolvió dinero cuando éste se arrepintió de participar en la promoción de $⁠LIBRA y el influencer para limpiar su imagen mostró esa transacción", explicó el programador, quien agregó: "No se sabe solo por la blockchain a quién HD le envió esos fondos pero por el modus operandi (probar primero el envío de una suma pequeña), pareciera concluirse que no eran transferencias a billeteras propias sino a terceros que podrían o no ser los mismos destinatarios en cada una de esas transferencias. Ese mismo modus operandi (común en el mundo cripto) está confirmado que usó en otra transferencia a un tercero".

Entre las múltiples transferencias que hizo supuestamente Hayden Davis, la otra que llamó la atención fue la que hizo el 13 de febrero, un día antes de que Milei promocionara la estafa $LIBRA. "¿A quién le envió Hayden Davis 1.275 M de dólares el 13/02, un día antes del lanzamiento de $LIBRA?", preguntó el ingeniero Molina en sus redes, al compartir la captura de pantalla que lo probaba. "Le envió dinero a Gate.io, un exchange el cual él no usa. Primero envió 100 dólares probando que el dinero llegue correctamente. El dinero fue enviado desde la misma wallet que le devolvió el dinero a Dave Portnoy. A él también le envió primero una tx pequeña de 100 dólares para probar", agregó.

En Argentina también se mueve la investigación por $LIBRA

La información sobre las supuestas transacciones de Hayden Davis se conoció un día después de que hubiera novedades sobre la investigación en Argentina: el martes, el fiscal Eduardo Taiano pidió a la embajada de Singapur que colabore con información sobre Julian Peh, CEO de Kip Protocol, empresa detrás de la criptomoneda $LIBRA.

El fiscal Taiano avanzó sobre este pedido porque, si bien Peh estuvo en el Tech Forum Argentina en octubre -y se reunió con Milei-, no figuran sus ingresos y egresos en Migraciones. En el dictamen, Taiano explicó: "Habida cuenta de lo informado oportunamente por la Dirección Nacional de Migraciones respecto de los movimientos migratorios de Julian Peh, solicítese colaboración a la Embajada de la República de Singapur en Argentina, a fin de que proporcione los datos de identificación de Peh; en particular, nombre completo, fecha de nacimiento y número de pasaporte. Lo mismo habrá de peticionarse al Departamento Interpol de la PFA para que, por intermedio de su par en Singapur, se recabe la información personal del nombrado", agregó el escrito.