La película de los '80 con David Bowie que fue un éxito de Hollywood y volverá al cine.

Labyrinth, una de las películas que catapultó la carrera de David Bowie en el cine, volverá a la pantalla grande, al menos según los planes del director de cine Robert Eggers, quien tras el éxito de Nosferatu ya está pensando en su nueva producción. Los detalles de la posible continuación de Labyrinth, una de las obras emblemáticas de Jim Henson (recordado creador de los Muppets).

Robert Eggers tiene un nuevo proyecto entre manos. Solo un día después de que se anunciara que la próxima película del director de Nosferatu sería Werwulf, filme sobre el mito del hombre lobo que llegará a los cines estadounidenses el 25 de diciembre de 2026, se confirmó que en el horizonte del cineasta también se encuentra una secuela de la cinta de culto de 1986 Labyrinth para TriStar Pictures. Tal y como recoge Deadline, Eggers cerró ya un acuerdo para escribir y dirigir una nueva película de Labyrinth que, según apuntan las fuentes, no será un remake, sino una continuación de la original.

El realizador trabajará en el guion junto a Sjón Sigurdsson, con quien ya escribió The Northman y ahora prepara Werwulf. Chris y Eleanor Columbus producirán junto a Lisa Henson, CEO de The Jim Henson Company. Brian Henson ejercerá de productor ejecutivo. Dirigida por el cineasta y titiritero creador de los Muppets Jim Henson, Labyrinth seguía a una joven (encarnada por Jennifer Connelly) que, en un momento de rabia, entregaba a su hermano pequeño al malvado rey de los Goblin, al que daba vida David Bowie, arrepintiéndose casi al instante y emprendiendo así un peligroso, fantástico y alegórico viaje para rescatarlo. Aunque la cinta no tuvo demasiado éxito en el momento de su estreno, con el tiempo fue reuniendo una legión de fans y se convirtió en una película de culto.

Cabe decir que no es la primera vez que se habla de hacer una nueva entrega cinematográfica de la película de Henson y a lo largo de los años otros nombres estuvieron ligados al proyecto, como el de Scott Derrickson, director de Dr. Strange (Doctor Extraño) o Fede Álvarez, responsable de Alien: Romulus. La última película de Eggers, Nosferatu, remake del filme mudo homónimo de 1922 de F.W. Murnau, que a su vez estaba basado, de forma apócrifa para no pagar derechos, en la legendaria novela Drácula, sigue en los cines. Un mes después de su estreno, la cinta lleva 157 millones de dólares recaudados en taquilla y ha recibido cuatro nominaciones a los Oscar, en las categorías de mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor fotografía y mejor diseño de vestuario.

El recordado David Bowie se ganó un lugar indiscutido en Hollywood tras este filme y pese a su fallecimiento a los 69 años, el 10 de enero de 2016, los fanáticos siguen rindiéndole homenaje a su vasta trayectoria, entre la que figura su actuación en el filme que combinó marionetas -más oscuras y tenebrosas que en los Muppets- con actores de carne y hueso.

Con información de Europa Press.