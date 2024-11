A poco de la vuelta de Los Piojos: Ciro Martínez protagonizó un video con un ídolo de Boca

Ciro Martínez y un inesperado vínculo con un ídolo del Xeneize.

Andrés Ciro Martínez es uno de los artistas más influyentes de la música argentina por haber liderado la histórica banda Los Piojos, que se separó en 2009 y que después de 15 años se volverán a juntar a través de una seguidilla de recitales que se van a realizar en La Plata entre los meses de diciembre y enero. A poco de que vuelvan a los escenarios, se conoció el vínculo que tiene con un ídolo de Boca y sorprendió al mundo del rock nacional y el fútbol.

Los fanáticos de Los Piojos se encuentran en pleno furor porque falta poco para que la banda regrese a los escenarios con recitales confirmados para los días 14, 15, 18, 21 y 22 de diciembre y 25 y 26 de enero de 2025 en el Estadio Único de La Plata. En este contexto, Ciro Martínez sorprendió a sus seguidores por el video que publicó a través de sus historias de Instagram y demostró una cercanía con uno de los máximos ídolos de Boca.

Se trata de Martín Palermo, quien consiguió su primer título como director técnico tras ganar el campeonato con Olimpia de Paraguay y lo festejó enloquecido bailando Verano del 92, el icónico tema de Los Piojos. "¡Felicitaciones!", escribió el artista en sus redes sociales con el video del "Titán".

El exfutbolista se encontraba con su cuerpo técnico y allegados de Olimpia de Paraguay, donde acaba de consagrarse campeón del torneo local. Tenía puesto un piluso en el que figuraba el nombre del Indio Solari y se mostró cantando a viva voz la canción perteneciente al álbum Tercer Arco. Cabe recordar que Ciro Martínez es un reconocido hincha de Boca y fue testigo de un momento especial como fue el último partido oficial de Martín Palermo.

Gaspar de Los Fundamentalistas no escapó a la polémica con Charly y arde el rock nacional: "Muy bajo"

Gaspar Benegas es uno de los artistas reconocidos dentro de la música argentina por ser el actual guitarrista del Indio Solari en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Es por eso que lo que dijo hace pocos días resonó en el ambiente del rock nacional por una escandalosa polémica que salió a la luz sobre Charly García, motivo por el cual se despertaron todo tipo de reacciones en la cultura nacional.

El guitarrista de Los Fundamentalistas y quien fue productor de Las Manos de Filippi, Gaspar Benegas, utilizó sus redes sociales para hacer un comentario sobre la polémica en torno a lo que pasó con Charly García a la cual no escapó. Sergio Rotman, saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y productor de bandas como Los Auténticos Decadentes y Los Cafres, criticó fuertemente el disco nuevo La Lógica del Escorpión pero sumó una chicana repudiable sobre su actual estado de salud. "Terminaste con pañales a los 73 años, hijo de puta", lanzó.

Por este motivo, varias personas del ambiente del rock nacional salieron a defender al creador de Rezo por vos, entre ellos, Gaspar Benegas, quien dejó en claro que tuvo sus diferencias con Charly, pero lo apoyó tras los comentarios de Rotman. "Yo también tengo cuestiones personales con Charly, pero tirarle públicamente en este momento es muy bajo", consideró el guitarrista en un comentario publicado desde su cuenta de Instagram.

Al mismo tiempo, el sonidista de Los Piojos, Oscar Sofio, también dejó clara su postura en contra de los dichos de Sergio Rotman. "Es importante opinar del arte y sus artistas con respeto, aunque no nos guste ni un poquito, y en el caso de un artista como Charly García, más aún. Hubiera sido bueno no decir nada u opinar en privado, pero en un medio no está bueno hablar mal de los artistas solo porque a nosotros no nos guste"; soltó.