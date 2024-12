Natalia Oreiro ventiló el detalle más privado de su relación con Ricardo Mollo: "Nunca conté"

Natalia Oreiro contó uno de los momentos complicados de su vida que incluye a Ricardo Mollo, su pareja desde hace más de 20 años.

Natalia Oreiro es una de las artistas más reconocidas del ambiente por haber dejado una huella en rubros como la música, la televisión, el teatro y la televisión. La cantante, actriz y conductora reapareció en un nuevo ciclo de entrevistas por streaming y ventiló una serie de detalles personales que le tocó atravesar e incluye a Ricardo Mollo, el líder de Divididos, con quien está en pareja desde hace más de 20 años.

Las Pibas Dicen es el nuevo programa de streaming que llegó a Blender, encabezado por Julieta Ortega, Rosario Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen. Una de las invitadas hace pocos días fue Natalia Oreiro, quien contó distintos aspectos de su vida privada y reveló un momento complicado ocurrido años atrás.

"Necesito saber todo lo que va a pasar en todos los aspectos: casa, trabajo, hijo, pareja", introdujo sobre la dinámica de convivencia con Ricardo Mollo y en su vida misma que le trajo problemas hasta que comenzó terapia. "Siempre me iba de las terapias cuando sentía que ahora tenía que hablar de cosas muy privadas. Volví a una terapia que había arrancado en pandemia", expuso.

"Arrancamos hablando de lo que nunca conté y que es por lo que siempre termino dejando", agregó. "Terminé y me dijo 'muy bien ¿nos vemos el lunes?' Porque siempre iba y era todo periférico. Me hacía la comprometida con lo que contaba, pero sabía que en el fondo, cuando llegara a meterme el dedo ahí, yo me iba a ir", expresó Natalia sobre las dificultades que tuvo para tener continuidad con su psicóloga.

Natalia Oreiro decidió contar lo que vivió con Adrián Suar: "De los pelos"

Natalia Oreiro sorprendió al recordar un insólito momento que vivió junto a Adrián Suar y generó controversia. La famosa actriz rememoró la época en la que trabajaba con Suar y contó una anécdota que tuvo un desafortunado final: amenazas, bronca y hasta un ataque físico.

En una entrevista que brindó para el ciclo radial Vuelta y Media, conducido por Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas, Oreiro reveló que se toma muy en serio su rol como actriz, al punto que llega a enojarse cuando las cosas no salen como esperaba. "Yo hace muchos años que trabajo y lo he hecho con varios actores. Me acuerdo de hacerlo con Adrián y un día lo agarré de los pelos", confesó la actriz uruguaya.

Esta situación se dio mientras grababan Solamente Vos, la telenovela que fue furor en El Trece, y se generó un tenso ambiente en el estudio de grabación. "O sea, mi personaje lloraba, abría la puerta y él tenía que decir un texto. La quinta vez que no le salía el texto, lo agarré y le dije: ‘O me lo decís, o me voy a mi casa’. Y él era el jefe, era el dueño del canal".

A esto, Wainraich replicó: "Sí, yo estaba ahí. Yo era el psicólogo en ese momento y, un día, vos no te acordás, pero nos dijiste: ‘Ustedes improvisen, hagan la boludeces que hacen, yo entro después y decimos la letra bien'". Sin poder disimular su actitud con lo que acababa de decir el conductor, Oreiro cerró el tema: "Bueno, así soy".