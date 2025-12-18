Se conocieron detalles de la nueva novia de Adrián Suar.

Después de varios meses de rumores y versiones cruzadas, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles, una periodista deportiva 24 años menor que él. El productor y actor blanqueó el vínculo a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen junto a su pareja durante un viaje por Italia, despejando cualquier tipo de especulación sobre su presente sentimental.

Rocío Robles nació el 9 de diciembre de 1992 en Rosario y tiene 33 años. Creció en una familia ligada al trabajo social y con una fuerte impronta barrial: la murga fue parte central de su infancia. Su acercamiento al mundo del espectáculo comenzó temprano: en 2008 fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario, distinción que le permitió acceder a una beca en una escuela de modelos. A partir de allí, llegaron los certámenes de belleza, las producciones gráficas y su participación en Miss Mundo Argentina 2014.

Su desembarco en la televisión se dio en 2012, cuando fue finalista del certamen La argentina más linda, emitido dentro de Sábado Show por El Trece. Dos años más tarde logró ingresar a ShowMatch como bailarina, experiencia que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Durante su paso por el programa, Robles conmovió al público al contar su historia y agradecer la oportunidad que le permitió mudarse a Buenos Aires y proyectar un futuro distinto.

El cambio profesional de Rocío Robles

El giro más fuerte en su carrera llegó en 2023, cuando regresó a la Argentina y decidió enfocarse en el periodismo deportivo. Se formó en la especialidad y consiguió un lugar en el panel de F3, donde suele hablar de actualidad futbolística y de su fanatismo por Rosario Central. En paralelo, consolidó su perfil como influencer en redes sociales. Hoy, además de su crecimiento profesional, su nombre vuelve a ocupar titulares por su relación con Adrián Suar, uno de los productores más importantes de la televisión argentina.