Adrián Suar no dudó en exponer lo que piensa de la condena a Cristina: "No me gusta"

Qué respondió Adrián Suar a la pregunta sobre la condena a Cristina Kirchner.

Adrián Suar es una de las personalidades más destacadas de la televisión argentina por su labor en series y películas, además de estar al frente de la gerencia de programación de El Trece. En las últimas horas, el actor de 57 años fue interceptado por un móvil para hablar de distintos temas que lo interpelan dentro de la grilla del canal, su vida amorosa y fue consultado sobre la condena a Cristina Kirchner, temática a la que respondió con una frase breve.

A la salida del Teatro Lola Membrives, espacio donde se desarrolló la obra Rocky de Nicolás Vázquez, Adrián Suar fue interceptado por móviles de distintos programas de espectáculos. Uno de los temas por los cuales indagaron fue los rumores de romance con la modelo y periodista deportiva Rocío Robles. "El día que esté de novio lo voy a decir. Nos conocemos, la quiero mucho, divina, gran persona", soltó desligándose de ese tipo de comentarios.

Adrián Suar estuvo en la función de Rocky, la obra protagonizada por Nicolás Vázquez.

Al mismo tiempo, se refirió al futuro de Viviana Canosa y dejó entrever que "va a haber algunos cambios en el canal": todo conduce a que la conductora no continuará más en El Trece. En un momento dado, uno de los periodistas le consultó sobre un tema de coyuntura como lo es la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión y inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Si bien en este último tiempo fue crítico del gobierno de Javier Milei y hasta el propio presidente le respondió en sus redes sociales, como tantos de sus ataques desmedidos a artistas, la respuesta del actor fue concisa.

"Bueno, qué se yo... la Justicia se expresó. No me gusta hablar de política", sostuvo de manera contundente. El movilero lo interrumpió para referirse a los destrozos que hubo en la puerta de El Trece y TN, ambos canales pertenecientes a Artear, del Grupo Clarín. "Bueno, eso fue horrible. Fue muy feo. Estás en un canal, entran, lo rompen... es violento, como cualquier lugar que entren", consideró.

Internas en El Trece: Viviana Canosa apuntó Adrián Suar y Pablo Codevilla

La tensión en El Trece llegó a un punto crítico y Viviana Canosa no se quedó callada. Durante una charla con Jorge Rial en el streaming Carnaval, la conductora se desahogó sobre su situación laboral y reveló que “los directivos de El Trece quieren bajarla del aire”. A pesar de que su programa, Viviana en vivo, todavía se emitió, parece que su futuro en la señal está en una cuerda floja.

Canosa no se guardó nada y se refirió a las presiones que sintió por parte de las autoridades del canal, cuestionando su rol: “Me llamaron y me dijeron que no puedo hacer un programa político entonces, ¿para qué me llamaron? Yo debuté y al segundo día, ellos me querían echar a la mierda. Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no auto censurarme”.Canosa también se refirió a lo que siente respecto a las etiquetas que la caracterizan como problemática. Expresó que en los últimos años estuvo en “los lugares incorrectos” y que a menudo sintió que no podía expresarse libremente: “No me siento contenida en ninguno de los canales que estuve. Quedo como la conflictiva, la mina que hace quilombo”.