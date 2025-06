Cristina Kirchner fue condenada injustamente en la causa Vialidad. Una encuesta midió el escenario electoral en PBA tras el fallo.

La consultora Managment & Fit realizó la última encuesta electoral en la provincia de Buenos Aires, de 2600 casos relevados entre el 27 de mayo al 10 de junio 2025. En la misma se analizó cómo está la intención de voto de los y las bonaerenses luego de haberse conocido la condena de Cristina Kirchner que la inhabilita a ser candidata provincial.

El universo de la población fueron residentes en Argentina entre 16 y 75 años, y la encuesta se hizo a través de una metodología presencial, online y el sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, es decir, entrevista telefónica asistida por ordenador). De los 2.600 casos efectivos, 2.200 casos fueron ponderados a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2.1%, para un nivel de confianza de 95%. Los cortes de análisis que se realizaron son en provincia de Buenos Aires con 800 casos, con un margen de error de +/-3.5%.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La encuesta fue realizada a un 50,1% de hombres y un 49,9% de mujeres. El 41,3% de las respuestas fueron de personas de 18 a 34 años; el 37,9% de 35 a 54 años, y el 20,9% a más de 55 años. En relación al nivel educativo, el 42,2% fueron respuestas de personas con un nivel de formación “media”, el 34,7% “alto”, y el 23,2% “bajo”.

La intención de voto en Provincia: quién gana en PBA según la última encuesta electoral

Respecto de la “inclinación del voto”, si las elecciones legislativas fuera hoy, la gente elegiría en un 47,3% a “un candidato afín al gobierno de Javier Milei”, mientras que el 44,2% a “un candidato opositor al gobierno de Javier Milei”; demostrando una fuerte polarización entre las fuerzas.

Sobre la pregunta “si mañana fueran las elecciones legislativas, ¿a qué espacio político votarías”, el 40,2% votó a La Libertad Avanza. En un lejano segundo lugar quedó Unión por la Patria/Kirchnerismo con un 30,2%; le siguen el peronismo de Schiaretti con un 4,7% y el PRO con un 5,6%.

El humor de los bonaerenses: el escenario en PBA

Sobre la pregunta de “¿Cómo evalúas la situación económica y social del país?”, el 44,6% la considera “mala o muy mala”; mientras que el 28,8% la ve como “buena o muy buena”. Mientras que los varones menores de 40 años son lo que más suman a la respuesta “positiva”; las mujeres de más de 40 años y con bajo nivel educativo son las que brindaron una respuesta “negativa”.

En relación a la aprobación de la gestión Nacional en el Gran Buenos Aires y el resto de las provincias el nivel de aprobación y desaprobación está casi empatado, aunque el número mayoritario es negativo. El 50,2% “desaprueba” la gestión de Javier Milei, mientras que el 46,5% la “aprueba”.

Respecto de la economía familiar, 8 de cada 10 encuestados mencionaron “haber cambiado sus hábitos de consumo” por la crisis económica. El 51,8% menciona tener, “algunas o muchas dificultades, para cubrir los gastos del mes”. Solo el 11,1%, "les alcanza bien y puede ahorrar"; el 36,3% "le alcanza justo, sin grandes dificultades"; el 33% "no le alcanza, tienen algunas dificultades", el 18,8% "no le alcanza, tienen grandes dificultades", y el 0,9% "no sabe".

Finalmente, y ante la pregunta "¿Cuál consideras que es el principal problema del país en este momento?", los aumentos de precios y tarifas son el tema número 1, entre el 20,8% de los entrevistados y entrevistadas. Le sigue la inseguridad como segundo tema con el 17,4%; la corrupción con el 17,3% y la pobreza con el 16,4%. Y la desocupación es el quinto tema con el 11,1%, aunque es un tópico que viene en alza.