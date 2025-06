Milei vs. peronismo: la última encuesta que revela un dato clave para ganar las elecciones 2025

Una encuesta realizada en los últimos días revela cómo piensa un sector clave del electorado para la fuerza política que apueste a ganar las elecciones 2025. Se trata de la porción de votantes que no se considera ni pro Javier Milei ni opositora a su gobierno.

Concretamente, el electorado nacional se encuentra dividido en partes iguales entre quienes apoyan al gobierno de Javier Milei y quienes se declaran opositores: ambos grupos representan un 37% del total. En tanto, un 25% afirma que no se identifica ni como oficialista ni como opositor, según lo reveló la última encuesta realizada por Opina Argentina.

Este último segmento, el de los "ni-ni", creció en los últimos meses, para pasar de ser un 17% en diciembre al cuarto del electorado total en junio. "Se trata de un grupo significativo, que puede torcer el equilibrio entre los polos abiertamente oficialistas y opositores", señaló la encuesta. El fenómeno se da en paralelo a una baja en los adherentes al gobierno de Milei, que pasaron del 45% en diciembre al 37% actual.

Cómo piensa el electorado ni oficialista ni opositor a Milei

El relevamiento de Opina Argentina revela que, sin embargo, este cuarto del electorado no es del todo neutral ya que, en cambio, "los 'ni-ni' son mayoritariamente personas que en 2023 votaron a Juntos por el Cambio en la primera vuelta electoral".

En este sentido, la encuesta precisa que, entre quienes no apoyan ni se oponen a Milei, un 42% votó a JxC en la primera vuelta de 2023, un 18% votó a Hacemos por Nuestro País (de Juan Schiaretti) y un 17% votó a La Libertad Avanza antes de desencantarse con el Gobierno.

De este modo, entre quienes no se identifican ni como oficialistas ni como opositores, Mauricio Macri es el dirigente con mejor imagen, con un 49% positiva y una negativa del 50%, apenas con un 1% que no sabe o no contesta. Le sigue Javier Milei, con una imagen positiva del 40%, aunque con un nivel negativo más alto, del 59%.

Muy por debajo aparecen las figuras del peronismo: Axel Kicillof, cuya imagen positiva alcanza apenas el 23% frente a un 73% de negativa, y Cristina Kirchner, que registra solo un 18% de imagen positiva contra un 82% de negativa.

En cuanto a la intención de voto, si las elecciones fueran mañana, La Libertad Avanza quedaría en primera lugar con un 37% de respaldo, seguida por el peronismo que alcanza el 29%. Muy por detrás aparecen el PRO con 8%, Hacemos por Nuestro País con 5%, la UCR con 4% y el Frente de Izquierda también con 4%, según la encuesta. Además, el sondeo muestra que los indecisos representan el 8% del electorado, mientras que otro 5% afirma que no votaría por ninguno de los espacios listados.

Además, la encuesta de Opina Argentina muestra una caída en la imagen de Milei, que es negativa en un 53% contra un 47% positiva. En diciembre pasado, los porcentajes se encontraban invertidos, con un 53% de imagen positiva y un 46% negativa.