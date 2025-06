Inesperado: se confirmó la relación de Adrián Suar y una reconocida periodista deportiva

En cuanto a su vida amorosa respecta, Adrián Suar supo adoptar un perfil bajo, sobre todo luego de su separación de Griselda Siciliani hace algunos años atrás. Sin embargo, ahora trascendió una noticia que dio mucho qué hablar y generó gran sorpresa en el mundo del espectáculo: el famoso productor y actor estaría en pareja con una famosa periodista deportiva.

La información se dio a conocer por Paula Varela, panelista de Intrusos, quien tomó la noticia que dio Pilar Smith en redes y profundizó sobre el tema. "Pilar tiró el título. Yo me enteré de esta relación hace tiempo, y como tengo buena relación con ambos, y me pidieron un poquito de silencio, obviamente no lo conté", empezó por decir la periodista de América TV. Así, sin rodeos, confirmó: Adrián Suar está en pareja con Rocío Robles.

En este marco, Varela continuó: "Hace más de un año que están juntos. Ellos se conocieron porque Adrián le comentó sobre un trabajo que realizó Rocío y la invitó al teatro a ver Felicidades". Asimismo, siguió: "Ella le dijo 'puedo ir con alguien' y fue con un amigo. Él los invitó a comer después. Fueron los tres a comer. Cenaron simpáticamente y ahí se pasaron teléfonos".

Y aunque si bien parece que se llevan muy bien y el vínculo avanza de forma espectacular, aún no tendrían "un título oficial". "No se si ponerle un título a la relación. Hace un tiempo que están, están muy bien. La última vez que fueron a Gardiner fue el jueves pasado", sentenció la panelista al respecto.

Adrián Suar y una confesión de una figura de El Trece que lo dejó totalmente expuesto: "Me quería echar"

Mientras que El Trece enfrenta una de sus crisis más fuertes en cuánto a contenido y rating, su dueño, Adrián Suar también enfrenta una fuerte pelea mediática. Precisamente, una de las conductoras más importantes del canal contó la fuerte interna que protagonizó con el productor y lo dejó expuesto.

Se trata de Viviana Canosa, la conductora que debutó este año en El Trece y enfrentó varias polémicas. Aunque si bien los números de Viviana en vivo son buenos, la conductora suele ubicarse en el foco de la tormenta por mantener varias peleas mediáticas y hacer polémicas declaraciones. Ahora, en el ciclo Cónclave, recién estrenado en el canal de streaming Carnaval Stream, la conductora contó detalles de las internas que le tocó vivir con Suar.

"Al segundo día, Suar y Codevilla me querían echar", empezó por decir Canosa en medio del debate por la libertad de expresión, apuntando que esto se habría dado por pedido del Presidente, Javier Milei. Y aunque Alejandro Fantino, también presente en el ciclo, quiso bajar las aguas, la conductora siguió: "Libertad de expresión, nada. ¿Sabés lo que es que te llamen y te digan: 'No podés hablar', después de debutar el primer día?".