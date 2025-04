Adrián Suar habló de Polka y la ficción nacional en pleno estreno de Mazel Tov: "No acompaña el país"

Adrián Suar viene de estrenar la nueva película Mazel Tov y se refirió a la actualidad de la ficción nacional.

Adrián Suar viene de estrenar la película Mazel Tov, la película protagonizada por él, Natalie Pérez, Fernán Mirás y Benjamín Rojas que habla de la muerte, el duelo, la familia y el paso del tiempo. En un contexto marcado por el lanzamiento realizado el pasado 17 de abril, el actor, director y gerente de programación de El Trece dijo qué tiene que pasar para que vuelva Polka tras más de un año de haber suspendido producciones y qué piensa acerca de la actualidad de la ficción nacional.

"Fue un proceso lindo, generalmente cuando tocás este tipo de películas... después hay que llevarlas, armarlas, tratar de que conmueva. Lo pensás antes, después lo hacés y conmueve o no conmueve", expresó Suar en diálogo con El Destape. En este sentido, dijo que buscó "tener una película identificatoria que hable de los vínculos padres, hijos, hermanos sobre todo, la cosa no dicha. Son como ceremonias: un casamiento, un nacimiento, una muerte, después la herencia. Sabíamos que queríamos conmover", agregó.

La película tiene una dualidad de sentimientos, ya que Mazel Tov remita a una celebración, pero el film parte de un duelo. "Es un poco la vida. Nosotros cuando pensamos en la película, son como postas, arranca al revés, con la muerte", dijo. Además, tiene una impronta suya, ya que hay costumbres vinculadas al judaísmo. "Si bien no es autobiográfica porque es una película que puede ser judía, católica, rituales españoles e italianos, porque habla de los vínculos que vos tenés entre hermanos y eso es universal, tiene la particularidad de una ceremonia judía. Son rituales que la gente no sabe y las puse en la película", detalló.

Adrián Suar en pleno rodaje de la película Mazel Tov.

Suar comentó que la película conmovió porque "había carne, todo eso que conmovió, que habrá sacado alguna que otra sonrisa... fue una mezcla de cosas".. Y profundizó: "La película siempre es una manipulación, con reglas claras y honestas, pero es una manipulación. Llevo para acá, para allá, vamos a tratar de aflojar... todo eso".

Qué dijo Adrián Suar sobre la posible vuelta de las producciones en Polka

Adrián Suar frenó las producciones en Polka en enero de 2024 y generó una gran sorpresa en el mundo de la televisión y el espectáculo. A más de un año de aquella decisión, el actor de 57 años explicó puede que "mute" a otra cosa, pero vio complicada la vuelta. "Puede ser que mute a lo mejor a un Polka cerrado, a un Polka que fue, pero también estoy produciendo. En los orígenes de Polka fue un Adrián de aquel momento muy joven armando. A lo mejor no con la estructura de Polka, eso no creo que vuelva, no quiero volver a tener la estructura", sostuvo.

"Lo digo por la experiencia ya vivida y lamentablemente a veces no acompaña el país para tener ese tipo de estructuras, de previsibilidad de entender de 'bueno, podemos tener esa estructura porque tenemos tantas ficciones para hacer'. Al no haber tanto de eso...", indicó sobre los costos que debe afrontar una producción audiovisual y en un contexto marcado por la crisis del gobierno de Javier Milei. "Sí quiero volver yo a producir ficción", aseguró sobre su futuro.

Adrián Suar dijo qué tiene que pasar para que vuelva la ficción nacional

"Ideas. Producir bien, a veces es ahora es muy difícil porque la plataforma te dio un nivel de calidad que creció mucho", remarcó Suar. "Entonces tenés que tener un presupuesto o algo. Además de una idea, un presupuesto para estar acorde a lo que el ojo del espectador ya está acostumbrado a ver en la plataforma", señaló. Cabe recordar que varios actores y actrices expusieron su malestar por un faltante de ficción nacional a través de distintas entrevistas. De hecho, se observaron mucho estas declaraciones en la edición 2024 de los Premios Martín Fierro.