Se conoció una fuerte interna entre Mariana Fabbiani y Adrián Suar.

Mariana Fabbiani apuntó contra Adrián Suar en los últimos días por el escándalo de Viviana Canosa en El Trece y recientemente Ángel de Brito dio a conocer una vieja interna entre los conductores de televisión. La presentadora y el gerente del canal del Grupo Clarín trabajaron juntos cuando ella hacía El Diario de Mariana.

"Mariana no se lo fuma a Suar. No tienen relación, no hablan desde que se levantó su programa. Algunos destratos que sintió ella del canal, en su momento. Eran íntimos amigos, por eso en su descargo Mariana dice 'yo sé muy bien como piensa Adrián y de vos'", comenzó su descargo el conductor de Bondi. Y sumó: "En mi experiencia, por lo menos, Suar no se mete tanto o nada".

Todo esto se dio después de que Fabbiani cuestionara a Suar por tener en su pantalla a Canosa, con sus fuertes denuncias públicas. "La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Ya sabemos cómo es Viviana Canosa, todo el medio la conoce. Nació chancho y va a morir chancho. Te conocemos, Viviana, lo único que hiciste en tu espantosa y horrorosa carrera fue arruinarle la vida a todo el mundo, con una maldad sin límites", comenzó Mariana.

"Lo que me sorprende es que todo esté pasando en la pantalla de El Trece. Una pantalla que ha tenido prestigio, calidad y calidez, que era responsable y creíble. Entonces le pregunto a Adrián Suar... ¿Qué estás haciendo con la pantalla de Canal 13? ¿Hasta dónde vas a llegar, cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total. Por un punto de rating", continuó la conductora de TV. Y cerró: "Viviana Canosa, vos y yo no somos lo mismo, no tenemos nada que ver. Por eso le quiero hablar a Adrián. Te conozco, son muchos años y pasé por El Trece, te pregunto dónde quedó tu buen gusto. ¿Vas a dejar que todo el prestigio de Canal 13 se tire por la borda por tus malas decisiones?".

Mariana Fabbiani y Ángel de Brito.

La palabra de La Negra Vernaci sobre los dichos de Viviana Canosa

"La Negra" Vernaci habló tras el descargo de Lizy Tagliani y defendió a su compañera de trabajo: "Esta Lizy es la que todos estábamos esperando. Los programas de chimentos aseveran, aseguran y confirman lo que ellos creen como si fuera una verdad. Una cosa es ser chorro, que también es horrible que te acusen de ser chorro, pero otra cosa es que te acusen de pedófilo. ¿Qué son todos los putos y las travestis pedófilos?, ¿qué es esto que quieren instalar? Tenés que tener pruebas para decir eso. Es la vida de esa gente, no son tus puntos de rating o tu idea de la Justicia. Así se manejan los medios, así se construye un relato, así hacen que vos odies o ames una persona".

Lizy, conductora del ciclo Arriba Bebé en la Pop 101.5, hizo un corto pero conciso descargo a las 6 de la mañana, ni bien empezó su programa: "Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar".