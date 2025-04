El posteo de Milei en su cuenta de Twitter.

Javier Milei se metió en el escándalo legal entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani a través de un tuit publicado en horas de la tarde del jueves 17 de abril. El presidente de Argentina citó el posteo de América TV con un video de Mariana Fabbiani haciendo un descargo en su programa y disparó contra el Grupo Clarín y Adrián Suar.

La pelea entre Canosa y Lizy Tagliani escaló a tal punto de que llegó al terreno de lo legal, luego de que la conductora de El Trece la haya acusado sin pruebas del delito de robo y abuso de menores. En este contexto, Mariana Fabbiani se refirió a este tema apuntando contra Canosa por una situación tensa que vivió en las últimas horas.

"Ayer me amenazaron desde la pantalla y por privado. Viviana Canosa decí lo que tengas que decir", lanzó Fabbiani en su programa El Diario de Mariana por América TV. Frente a esta situación, Javier Milei citó el tuit publicado por las redes sociales del canal.

"¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?", lanzó el líder de La Libertad Avanza en un tuit publicado en horas de la tarde del jueves 17 de abril, acostumbrado a utilizar sus redes oficiales para exponer su opinión de temas que no tienen que ver precisamente con el contexto social y económico de Argentina. Cabe recordar que hace pocas semanas, el presidente también había cargado contra el Grupo Clarín y en 2024, cuestionó a Adrián Suar luego de que el actor y gerente de programación de El Trece se mostró en desacuerdo respecto a la desfinanciación del INCAA

.Connie Ansaldi defendió a Lizy y contó su verdad sobre Canosa: "Toma"

El escándalo que destapó la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani continúa sumando voces y ahora fue la mediática Connie Ansaldi quien se posicionó al respecto, con una sugerente reflexión. El "palito" de Ansaldi a la conductora de El Trece en medio de las filtraciones sobre el contenido de la denuncia.

A través de sus historias de Instagram, la mediática Connie Ansaldi lanzó un picante comentario que fue reproducido por Lizy Tagliani en sus redes sociales. "Posverdad: un relato falso se instala y se toma como verdad, con emociones y creencias por encima de los hechos. La desinformación reina y amplifica la mentira, hasta que esta se instala. Fenómeno alimentado a base de redes, pero, sobre todo, de carencia", escribió la mediática panelista en sus redes.

Si bien Connie Ansaldi no etiquetó a nadie en su publicación, la conductora Lizy Tagliani tomó sus palabras y las reprodujo en su cuenta de Instagram. En entrevistas pasadas, Ansaldi se había mostrado muy afectuosa con Lizy dado que ella fue su peluquera. “Yo la amo a Lizy y hasta el día de hoy es mi amiga, es una persona a la que adoro. A mí me gustaba mucho iluminar, cuando yo tenía la posibilidad de hacerlo. Me gustaba descubrir gente. Lizy era mi peluquera y fue como amistad a primera vista. La empecé a ir a ver a los shows, shows que eran súper under", había contado Ansaldi en La Noche Perfecta (El Trece) sobre su vínculo con la conductora.