Mariana Fabbiani paseó a García Moritán y se dijo al aire lo que todos piensan: "Fantasma"

Tremenda pelea de Mariana Fabbiani y Roberto García Moritán en DDM.

Roberto García Moritán volvió a la televisión tras el papelón que protagonizó en la mesa de Mirtha Legrand y esta vez fue expuesto en sus contradicciones por Mariana Fabbiani y su equipo en DDM (América TV). El político fue a hablar de su presente separado de la modelo Pampita y vivió un acalorado momento cuando fue confrontado al aire.

Invitado a DDM Moritán manifestó haberse sentido "solo contra el mundo" cuando explotó en los medios su separación de Pampita y le agradeció a los panelistas Mauricio D'alessandro y Guido Záffora por defenderlo en alguna oportunidad, a la vez que se comparó con Don Quijote por estar luchando "contra molinos de viento". Pero lejos de dejarse conmover por su relato, Mariana Fabbiani le preguntó al exmarido de Pampita si pensaba retirarse de la política y éste balbuceó: "Son tiempos para mucha reflexión, para empezar a elegir qué es lo que uno quiere hacer. Uno se hace muchos replanteos. Fueron tiempos muy violentos. Hablaron mucho y por demás (los medios) y se inventó mucho. Para mí fue todo aprendizaje".

Minutos después Moritán se dispuso a denostar a los medios por su cobertura de su separación de Pampita pero Mariana Fabbiani lo frenó en seco: "Ustedes eran una pareja que se exponía, las cosas las publicaban en sus propias cuentas. Entonces eso también alimenta a los medios, ¿no?".

"Pero eso no te da derecho de inventar o hablar con ganas de lastimar, desprestigiar", le retrucó Moritán antes de sacar a colación un informe que hizo DDM sobre sus "amantes". "Vos sabés las cosas que nos guardamos de decir Roberto. El escándalo fue de una magnitud enorme", sentenció Fabbiani, en tono cortante. Sin dar el brazo a torcer, Moritán insistió en su idea de que el escándalo fue iniciado por los medios y la conductora lo corrigió: "Carolina se levantó un sábado como loca y empezó a postear de todo. No sé si lo hicimos nosotros".

Uno de los momentos más tensos en el cruce Moritán - Fabbiani.

Sin posibilidad de defensa, Moritán admitió el error y deslizó que el accionar de Pampita "no estuvo bien porque fue una conversación privada, de nuestra intimidad". "Pero no lo inventaron los medios", lo frenó el panelista Martín Candalaft. En otro momento de la nota, el panelista Guido Záffora fue al hueso cuando dijo: "Está el fantasma de que el que arruinó la familia fuiste vos". Y aunque Moritán volvió a insistir con que la culpa la tuvieron los medios, Mariana Fabbiani lo confrontó al aire y lo dejó sin palabras: "Dejate de echarle la culpa a los medios porque los medios también hicieron que pudieras ocupar el rol político que tenías".

Así fue la terrible pelea de Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

Las preguntas sobre la vida personal de Moritán, especialmente sobre su relación con Carolina “Pampita” Ardohain, fueron el detonante del conflicto. Mirtha insistió con preguntas sobre su divorcio con la modelo y sobre su situación personal, lo que incomodó profundamente al exfuncionario. Visiblemente afectado, Roberto acusó a la conductora de ser una “operadora política” y le expresó: "Parece que me trajeron para no dejarme hablar, tratarme mal y hacerme sentir incómodo. No pensé que me iban a tratar así", según fuentes cercanas al programa. El ambiente en el estudio se tornó tan tenso que Moritán estuvo a punto de levantarse e irse después de unos 30 minutos de grabación.

Mirtha no dejó de interrogar a Roberto sobre su separación con Pampita, e incluso le preguntó si su exmujer “no había encontrado audios y chats en su teléfono”. A estas indagaciones, Moritán pidió que bajaran el tono, pero la respuesta de la conductora fue tajante: “Bajá dos cambios”.

El clima se calentó aún más cuando Moritán, visiblemente molesto, le dijo a Mirtha: “No esperaba que operes así contra mí, Mirtha”, lo que hizo subir aún más la temperatura del intercambio. La conductora, sin inmutarse, respondió: “No sos tan importante, Moritán”. El choque verbal dejó a todos sorprendidos, y el programa rápidamente se volvió viral en las redes sociales.