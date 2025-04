El tenso momento entre Milei y Fantino al aire: "Como a mí se me canta"

El presidente Javier Milei protagonizó un tenso momento con el periodista Alejandro Fantino durante la entrevista que salió al aire este lunes por la noche en el canal de streaming Neura. "Yo estoy dispuesto a guantearme todo el tiempo", declaró Milei, ante la sorprendida mirada del conductor.

La tensión empezó cuando, como de costumbre, Milei comenzó a atacar a periodistas con los que no coincide, comenzando por Jorge Fernández Díaz. "Vos te estás rompiendo el lomo laburando, estas haciendo algo inédito en la historia argentina. Los tipos, ya sea porque son miopes, envidiosos, resentidos o lo que sea, se dedican a ensuciar", inició el descargo del Presidente.

"¿Vos no te podés defender? ¿sabés qué? Messi se defendió de esto. ¿Cómo se defendió Messi y toda la selección argentina?", le preguntó a Fantino, a lo que el ex conductor de Animales Sueltos le contestó: "Salió campeón". Milei asintió y agregó: "No solo eso. No le daban notas al periodismo. Dejaron de hablarle al periodismo por basuras mentirosas. ¿Cómo que no te podés defender? ¿Dónde está escrito que una basura ensobrada te puede pegar y vos te la tenés que bancar y no decir nada?".

Luego, Milei estalló: "¿A vos te parece el impresentable, mentiroso, repugnante de Fernández Díaz sale a decir que somos unos improvisados cuando nosotros esto ya lo teníamos diseñado en agosto? Ese tipo envenenando a la gente desde su columna, cuando le hacen los reportajes. No es el único, te puedo nombrar varios".

"Yo lo vivo como a mí se me canta"

Después de la explosión del Presidente, Fantino lo interrumpió: "Pero no nombres nada, vos seguí para adelante". Sin embargo, a Milei no le importó, y retrucó: "No me importa, ¿sabés qué? Yo estoy dispuesto a guantearme todo el tiempo. ¿Vos me querés pegar?...". Fantino volvió a interceptarlo y expresó: "No podés hacer sparring todo el tiempo".

Esa interrupción de Fantino provocó que Milei profundizara su enojo. "Vos vivilo como se te canta el culo, yo lo vivo como a mí se me canta. A mí si vos me venís a pegar, si te contesto bancátela. ¿Me entendés? Vos tenés gente mintiendo, diciendo cualquier tipo de estupideces, envenenándole la vida a la gente. Como el señor (Carlos) Pagni, que opera para que haya una devaluación", opinó. "Es la dinámica, Javier, es la dinámica", insistió Fantino, a lo que Milei contestó: "En la dinámica yo contesto".