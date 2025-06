Una empresa petrolera se declaró en default

Finalmente se confirmó el default de la empresa petrolera Aconcagua Energía, en el día que tenía que pagar intereses de su deuda. La firma contrató a la misma empresa que Celulosa para que elabore un plan de reestructuración de los pasivos.

Desde comienzos de mayo, el mercado había empezado a mostrar señales de desconfianza. Los títulos de deuda comenzaron a cotizar por debajo del 50% de su valor, con inversores que adelantaron problemas de liquidez tras la caída del crudo internacional. El Brent, que cotizaba a U$S 75 en marzo, bajó a U$S 60 en abril y se recuperó parcialmente en mayo a U$S 65, insuficiente para una empresa cuyo punto de equilibrio ronda los U$S 45 por barril.

La petrolera quiso emitir deuda por U$S 250 millones en el mercado de Nueva York, pero debió cancelar la operación ante las condiciones imposibles: los bancos pedían tasas de más del 12% anual, muy por encima del 10% previsto por la compañía. Competidores como Pampa Energía y Pluspetrol consiguieron financiamiento similar por debajo del 9%.

Los detalles de la presentación de Aconcagua

En Vaca Muerta, la empresa tiene dos activos estratégicos desde que incluyó a la formación hidrocarburífera dentro de su plan de expansión que debía llevar a cabo durante este 2025 para enfocarse en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Mendoza y Río Negro.

En una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Aconcagua detalló su plan de repago de su millonario pasivo y el vencimiento de deuda por más de u$s30 millones que debe afrontar en los próximos meses.

En su nota, la compañía señaló que iniciará un proceso de reestructuración integral de su deuda financiera, "ante las condiciones desafiantes del mercado de capitales que han dificultado el acceso a fuentes de refinanciamiento en términos compatibles con la sostenibilidad del giro ordinario de sus actividades operativas". El objetivo de sus ejecutivos es la de optimizar la estructura de capital, extender el perfil de vencimientos y preservar el valor económico del negocio.

Para cumplir con esas premisas, el directorio de Aconcagua aprobó un plan de pagos coordinado con el desarrollo de las negociaciones, que incluye el diferimiento del pago de los intereses de la ON Clase VII que estaba previsto para este martes 17 de junio.