Figura de El Trece fue condenada a un año y diez meses en prisión.

Halit Ergenç, el actor que interpretó a Onur en la novela turca Las mil y una noches -un éxito que pasó por la pantalla de El Trece-, fue condenado a un año y diez meses de prisión por brindar declaraciones falsas ante el juzgado de una causa que lleva 12 años procesándose. El duro presente del artista y la instancia que puede salvarlo de quedar tras las rejas.

El actor turco Halit Ergenç tendrá una chance más de defensa debido a que el fallo aún no está firme y tiene la oportunidad de apelar la decisión del juez. Solamente sería privado de su libertad si vuelve a quebrantar la ley. “Mi declaración como testigo fue tomada y no mentí. (...) Solicito mi absolución porque no se conocieron los elementos legales del delito”, había declarado el actor ante la Justicia de Turquía.

Halit Ergenç quedó en problemas con la Justicia en el 2013 cuando se produjo una tala de árboles dentro del Parque Taksim Gezi de Estambul, hecho que movilizó a decenas de personas, entre ellos actores, músicos y distintas celebridades, a salir a la calle a protestar contra el Gobierno que había tomado esa decisión. Y el actor turco fue uno de los manifestantes que quedó marcado.

En una investigación, la Justicia acusó a la agencia de prensa ID İletişim de promover a personas bajo su jurisdicción de participar de los populares reclamos, entre ellos el actor de Las mil y una noches. El juicio tomó tal magnitud que la Fiscalía de Estambul acusó a Ayşe Barım, jefa de la agencia de prensa, de ser una de las principales planificadoras de las protestas, razón por la cual fue condenada a 30 años de prisión. Al momento de preguntarle a Halit Ergenç si fue obligado por Ayse Barım a ir a las marchas del 29 de mayo y 2 de junio de aquel año, él sostuvo que fue por voluntad propia. Sin embargo, a lo largo de la investigación aparecieron pruebas y detalles que demostraron lo contrario.

La denuncia por violación que salpìca a otro actor de Las mil y una noches

Ergûn Demir, actor turco de la telenovela Las mil y una noches, quedó envuelto en una gravísima denuncia por violación según consignó María De Cicco, su expareja. "Me violaba dormida", remarcó la mujer en una dolorosa entrevista. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live), De Cicco reveló la cara poco conocida del actor que saltó a la popularidad en Argentina luego de que El Trece estrenara en el prime time la telenovela turca: "Llegó un momento que al estar en coma estaba muerta, fue muy difícil darme cuenta lo que me había sucedido, él me violaba dormida, yo tuve dos intentos de suicidio, me quería arrancar la piel y le decía, mirá en lo que me convertiste".

"Estuve en coma durante tres meses sin saber qué había sucedido, estos psicópatas destruyen con sonrisas, no hay golpes ni gritos, es una seducción perversa que lleva a paralizarnos. La primera denuncia que le hice fue por estafa, me sentí vaciada, me vendió los muebles y me dejó un embargo con el departamento, él me manipuló a través de la religión, él no profesa su religión, sino que abusa a través de ella", sumó María remarcando que también denunció al actor por estafa.