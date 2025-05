Escándalo en Brasil: un jugador de Talleres denunció racismo de un rival

En pleno partido de Talleres de Córdoba frente a San Pablo se vivió una situación que generó un escándalo. Miguel Navarro sufrió un acto de racismo de un jugador de San Pablo en el duelo de este martes, correspondiente a la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Luego del segundo gol del conjunto brasileño que valió para el triunfo, el jugador de la "T" tuvo un fuerte cruce verbal con el mediocampista paraguayo Damián Bobadilla y lo acusó de palabras discriminatorias. Además, Navarro rompió en llanto y pensó en abandonar el terreno de juego a raíz de los fuertes dichos del futbolista de San Pablo. Según las declaraciones televisivas el delantero del cuadro cordobés Federico Girotti, Bobadilla habría soltado un contundente "venezolano muerto de hambre", frase que generó polémica en el estadio Morumbí.

Luego del partido, el marcador de punta se presentó en la Policía Militar del estadio para presentar una denuncia, pero cuando las fuerzas de seguridad se acercaron al vestuario local para buscar al jugador paraguayo, este ya se había retirado del estadio. Sin embargo, dicho altercado no quedó allí, ya que poco tiempo después, el futbolista de la "T" se expresó en redes sociales acerca de lo sucedido.

"Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país. Espero Dios me dé abundancia para poder ayudar", comenzó la publicación a través de su cuenta oficial de Instagram. Y concluyó: "Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla. En el fútbol no hay cabida para los discursos de odio".

Diego Cocca está a un paso de volver al fútbol argentino. El ex entrenador de Racing, equipo con el que salió campeón del Torneo Transición 2014, y Rosario Central (entre otros cuadros locales) regresará al país en los próximos días para firmar su contrato al frente de otro club que juega en Primera División. Luego de sus experiencias en México y España, según informó el periodista Ignacio Castellano, su próximo destino será Talleres de Córdoba.

El director técnico de 53 años se convertirá así en el reemplazante de Alexander 'Cacique' Medina, quien dejó el cargo en febrero de este año y cuyo lugar fue ocupado de forma interina en las últimas semanas por Pablo 'Cholo' Guiñazú y Mariano Levisman (que apenas estuvo presente en tres encuentros). Si bien restan algunos detalles para la firma definitiva, Cocca se reunió este miércoles con la dirigencia de la 'T' y hay optimismo con que sea el elegido para estar al frente del equipo en el segundo semestre del 2025.