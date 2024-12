Diego Cocca sorprendió con su nuevo club tras el adiós en la Selección de México

El exentrenador de la 'Academia', campeón en 2014 del torneo local, tendrá un nuevo desafío tras su breve paso por la Selección de México.

Diego Cocca está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Real Valladolid, en lo que sería su primera experiencia como director técnico en el fútbol europeo, tras su breve y polémico paso por la selección de México, en la que apenas dirigió siete partidos. El exentrenador de Racing podría tener la oportunidad de reflotar a un equipo que atraviesa un momento crítico en LaLiga: marcha último con apenas nueve unidades en 16 partidos disputados. Según informan los medios españoles, las negociaciones entre Cocca y el club propiedad de Ronaldo Nazario están en instancias finales y, salvo contratiempos de último momento, será el elegido para tomar las riendas del plantel.

Este sería el primer ciclo de Cocca en Europa, tras una carrera marcada por logros en el fútbol sudamericano y su paso fugaz por México. Su etapa como seleccionador del "Tricolor", que apenas duró 129 días, estuvo marcada por críticas y desencuentros con los aficionados. Solamente ganó tres partidos, empató otros tres y perdió solo uno, pero la eliminación frente a Estados Unidos en la Nations League selló su salida. Desde junio de 2023 que el DT con pasos por Rosario Central, Defensa y Justicia, Atlas y Tijuana no está en actividad.

La situación actual del Real Valladolid, el equipo que dirigirá Diego Cocca

Valladolid, actualmente último en la tabla de posiciones con apenas nueve puntos en 16 encuentros, viene de despedir al uruguayo Paulo Pezzolano tras una dura goleada por 5-0 frente al Atlético de Madrid. El reto no será sencillo, ya que Cocca deberá trabajar contrarreloj para revertir la situación de un cuadro en zona de descenso y con muchas urgencias. El equipo ya había mantenido conversaciones con otros candidatos, como Gabriel Heinze, pero finalmente parece que será el entrenador argentino quien intente sacar adelante al conjunto vallisoletano. "Creo que hay un buen equipo. (…) Ojalá les pueda ayudar con un poco de suerte", fueron las primeras declaraciones del bonaerense luego de su llegada a España.

Los números y títulos de Diego Cocca como entrenador

457 partidos disputados.

191 victorias, 120 empates y 146 derrotas (50.54% de efectividad)

Cuatro títulos (Primera División Argentina 2014, Liga MX -Apertura 2021 y Clausura 2022- y Campeón de Campeones 2022).

Mejor Técnico de la Liga Mexicana en 2022.

Diego Milito se cansó de los buenos modales en Racing y apuntó contra Blanco: "El poder"

Diego Milito se hartó de los buenos modales en Racing y apuntó con todo contra Víctor Blanco y Christian Devia, sus rivales en las elecciones del domingo 15 de diciembre del 2024. Mediante su cuenta oficial de Instagram (@diegomilito), el ídolo del club de Avellaneda disparó munición gruesa por una decisión en particular que le molestó muchísimo.

Es que la maniobra del oficialismo fue forzar que el partido de local contra River Plate, el último del año, se adelantara al sábado 14 para que no fueran tantos socios a votar. Como el encuentro y los comicios no serán en la misma jornada, se estima que no irá tanta gente a elegir autoridades por lo que significa hacer el doble del traslado en el mismo fin de semana. Como ninguno de los dos elencos tienen chances de salir campeones de la Liga Profesional de Fútbol, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) decidió que el choque sea el sábado 14 de diciembre a las 21.15 horas en el estadio Presidente Perón de la Provincia de Buenos Aires.

Diego Milito se cansó de los buenos modales y apuntó contra Blanco en Racing.

En la publicación en Instagram, el exfutbolista de la Selección Argentina se despachó con el siguiente escrito:

Una vez cada cuatro años, los socios de Racing vivimos una jornada única: votamos para expresar qué club queremos construir. Es un momento hermoso donde decidimos el futuro de nuestros colores. Y nos toca hacerlo este domingo. Tanto en el 2014 como en el 2017, las elecciones se realizaron el mismo día del partido. Es la mejor manera de que el socio tenga todas las facilidades para expresarse.

Sin embargo, y demostrando una vez más que el único interés que tienen Devia y Blanco es perpetuarse en el poder, le darán la espalda al hincha y nos harán ir dos veces al estadio en dos días consecutivos. Son muy evidentes: lo único que quieren es que haya la menor participación posible. Ese es el viejo Racing. Y esto es lo que definimos el domingo. Por eso los necesito más que nunca: para terminar con los intereses que perjudican a nuestro escudo. Los abrazo con el corazón, Diego.