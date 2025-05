Una de las figuras del Platense revelación "se muere" por jugar en Racing: "Soy hincha"

Una de las figuras de este Platense revelación quiere ser refuerzo de Racing.

Una de las figuras de Platense, que es la gran revelación del fútbol argentino en el 2025, reveló públicamente que su sueño es jugar en Racing. El equipo dirigido por la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez se instaló en las semifinales del Torneo Apertura, luego de haber eliminado precisamente a la "Academia" y a River Plate como visitante. Ahora será el turno de ir al Nuevo Gasómetro para enfrentar a otro grande como San Lorenzo.

Uno de los principales artífices de semejantes hazañas es nada menos que su capitán, Ignacio "Nacho" Vázquez, quien ya fue finalista con estos colores en la Copa de la Liga Profesional 2023. El defensor, que acaba de cumplir 28 años, es hincha del club de Avellaneda y no tuvo problemas en reconocer que toda su familia también lo es. Todo indca que el plantel de Gustavo Costas necesitará un refuerzo en ese sector en el próximo mercado de pases ante la probable venta de Marco Di Césare, la casi segura salida de Germán Conti y las permanentes lesiones de Agustín García Basso. Así, apenas le quedarían disponibles para esa línea de tres Nazareno Colombo, Santiago Sosa y el juvenil Santiago Quirós.

Nacho Vázquez, figura de Platense, quiere jugar en Racing: "Toda mi familia"

Durante la entrevista con el programa de radio partidario Racing Online, el zaguero nacido en San Miguel (Provincia de Buenos Aires) admitió: "Cuando terminó el partido en el Cilindro, jugar ahí para mí era algo hermoso... Y defender la camiseta también va a ser algo lindo". Igualmente, el ex All Boys y Belgrano de Córdoba aclaró: "El tema es que hoy me debo a Platense".

Acerca del fanatismo de él y de sus seres queridos por el cuadro de Avellaneda, el central confesó: "Yo tengo también a toda mi familia que es hincha de Racing. Siempre me dicen: ´¿Cuándo vas a jugar en Racing?´. Y yo siempre digo lo mismo: todo llega". Al mismo tiempo, declaró que "si no llega es porque el destino no lo quiere. Si lo es, va a ser así".

Nacho Vázquez ya eliminó a Racing como capitán de Platense en el Apertura.

Sobre su presente en Platense ante el interés de Racing, "Nacho" Vázquez aseveró: "Ahora pienso en San Lorenzo, en lo que viene, pero bueno esperemos a las vueltas de la vida, como siempre dije yo. Desde chiquito soy hincha de Racing, me dio la alegría mi abuelo. Siempre sufría de chiquito porque Racing te hacía sufrir, pero le doy las gracias porque me hizo hincha de Racing. Siempre lo veo. Mi familia se fue a Paraguay a ver el partido (la final de la Copa Sudamericana 2024 ante Cruzeiro)". Y cerró: "Hoy me debo a Platense, le agradezco porque fue el club que me abrió las puertas para debutar en Primera y le estoy pagando así, con rendimiento y tratando de llevarlo a una final nuevamente".

¿Hasta cuándo tiene contrato con Nacho Vázquez con Platense?

El vínculo se extiende hasta el 31 de diciembre del 2026.

¿Cuánto vale Nacho Vázquez para Racing hoy?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, su pase está tasado en alrededor de 2.2 millones de dólares.

Los números de Nacho Vázquez en Platense