Racing ya decidió quién será el jugador a vender en el próximo mercado de pases.

Racing Club ya definió quién es el primer jugador a negociar en el próximo mercado de pases del 2025. La dirigencia encabezada por Diego Milito, la Secretaría Técnica al mando de Sebastián Saja y el cuerpo técnico liderado por Gustavo Costas coinciden en que la institución puede llegar a vender en breve a Marco Di Césare. Si bien Juan Ignacio Nardoni es otro de los puntos altos jóvenes que es seguido de cerca por otros cuadros, por ahora el ex Argentinos Juniors pica en punta en este sentido.

El defensor de 23 años y 1.86 m. bajó levemente su nivel con relación al gran rendimiento que tuvo en el 2024, lo que lo llevó a perder el puesto con Nazareno Colombo en el once ideal del entrenador. De cualquier manera, es un futbolista joven y de muy buena proyección que es codiciado por diversas entidades de Europa en las últimas horas. De hecho, hubo sondeos informales desde Italia para conocer cuál es su situación de cara a la ventana de julio y agosto, que es verano en el Viejo Continente y la época en la que suelen concretarse las operaciones más importantes.

El primer jugador a vender en Racing es Di Césare

La entidad de Avellaneda acepta negociar al zaguero surgido en Argentinos, que arribó a la "Academia" a comienzos del 2024 de una forma bastante particular. Es que el cuadro albiceleste no pagó dinero por el 70% del central, sino que a cambio le dio al "Bicho" el 90% de la carta de Nicolás Oroz (valuada en 1.650.000 dólares) y el 60% de la ficha de Maximiliano Romero (alrededor de 1.500.000). Desde su representación del defensor ya trabajan para acercar una oferta oficial para concretar su transferencia, una vez que termine el primer semestre del 2025. Solamente quedan dos encuentros antes del receso: Fortaleza de local por la Copa Libertadores y San Martín de San Juan en un estadio neutral por la Copa Argentina.

Quien disputó los últimos Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub 23 se destaca por su rapidez para los cruces, la firmeza para los duelos mano a mano y el juego aéreo, aunque a veces se extralimita en el control de la pelota y no es del todo preciso a la hora de las entregas. Di Césare es una de las pocas variantes que tiene Costas para conformar la línea de tres en el fondo en Racing, donde hoy pelea mano a mano el puesto con el juvenil Santiago Quirós. Con Colombo y Santiago Sosa como los habituales titulares, el ex Argentinos puede jugar como stopper por la derecha, con el ex Estudiantes de La Plata sobre la izquierda. Sin embargo, el director técnico también ha colocado desde el arranque a Colombo por la derecha, Quirós en la izquierda y Sosa de líbero. En ese sector del campo, Agustín García Basso volvió a lesionarse y Germán Conti prácticamente no juega.

Di Césare, el jugador a vender por Racing en el próximo mercado de pases.

¿Hasta cuándo tiene contrato Di Césare con Racing?

El mendocino tiene un vínculo vigente hasta el 31 de diciembre del 2027.

¿Cuánto vale Di Césare hoy?

La cláusula de rescisión actual es de 20 millones de dólares, aunque el club aceptaría venderlo por una cifra menor llegado el caso.

Los posibles últimos partidos de Di Césare en Racing

Racing vs. Fortaleza (Brasil) - Jueves 29 de mayo a las 21.30 - Copa Libertadores - Fecha 6 del Grupo E - Estadio "Cilindro" de Avellaneda.

(Brasil) - Jueves 29 de mayo a las 21.30 - Copa Libertadores - Fecha 6 del Grupo E - Estadio "Cilindro" de Avellaneda. Racing vs. San Martín de San Juan - Lunes 2 de junio en hora y estadio a definirse - Copa Argentina - 16avos de final.

Los números de Di Césare en Racing