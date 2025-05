Boca y Riquelme aceleran por Gustavo Quinteros, pero surgió una traba inesperada

El trasfondo del interés de Boca por Gustavo Quinteros como DT para el Mundial de Clubes.

Boca Juniors intenta cerrar cuanto antes a Gustavo Quinteros como nuevo director técnico de la mano de su presidente Juan Román Riquelme, pero surgieron problemas inesperados de último momento. Es que el DT que fue campeón de la Liga Profesional 2024 con Vélez Sarsfield es requerido también por otros clubes, más allá de su máximo deseo de recalar en Brandsen 805.

Aunque la prioridad para el estratega de 60 años sigue siendo el "Xeneize", por estas horas apareció Sevilla de España como uno de los fuertes adversarios en esta disputa para quedarse con los servicios del santafesino. El equipo andaluz cumplió un torneo pésimo en esta temporada, se salvó del descenso con lo justo en la anteúltima fecha de LaLiga y busca a otro entrenador. Así como sucedió con Jorge Sampaoli hace una década antes de que el casildense asumiera en la Selección Argentina, los andaluces analizan contratar a un sudamericano en el banco.

Boca insiste por Gustavo Quinteros, pero aún no está cerrado

Después de la eliminación a manos de Independiente en La Bombonera en el Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino, la voluntad de Riquelme y de la dirigencia es contratar a un DT rápidamente para que empiece a trabajar para la vuelta del plantel profesional a los entrenamientos el martes 27 de mayo. Si bien el ex Vélez ya dialogó con el mandamás y máximo ídolo histórico de la institución de La Ribera, las conversaciones continuarán, con Sevilla al acecho por si no se llega a dar el acuerdo entre ambas partes.

Quinteros, campeón con Vélez de la Liga Profesional 2024.

Las otras opciones de Boca por si no arregla con Quinteros

Uno de los técnicos que le gusta a Riquelme es Cristian "Kily" González, aunque del ex Rosario Central no convence demasiado su poca experiencia y el hecho de que todavía no tenga títulos en esta función. Con Gabriel Milito cada vez más lejos aunque no descartado por completo todavía, otros nombres que estuvieron sobre la mesa -pero corren de atrás en la consideración- son Gerardo "Tata" Martino y un hipotético tercer ciclo de Miguel Ángel Russo en la entidad azul y oro. Tampoco hay que subestimar la posibilidad de un "tapado" que sea el as bajo manga de Román y cuyo apellido no haya trascendido mediáticamente hasta el momento.

Los números de Quinteros como entrenador