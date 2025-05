Se supo: Boca definió la fecha límite para nombrar a su nuevo director técnico

Después de la eliminación de Boca en la Copa de la Liga Profesional a manos de Independiente, la dirigencia xeneize tomó una inesperada decisión con respecto al futuro entrenador. Si bien, en principio, la idea era darle mucho tiempo al entrenador Mariano Herrón en el torneo argentino, la novedad de la eliminación hizo cambiar algunos planes y precipitó la fecha que, finalmente, se decidió.

La dirigencia de Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza eligió entregarle un par de días libres a los jugadores de Boca que volverán a entrenar la próxima semana. En este punto, la idea más importante del equipo xeneize es que el Martes 27 sea la fecha límite para presentar al entrenador de Boca para el próximo semestre y que, además, ocupará el puesto durante el Mundial de Clubes que se va a disputar en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada en ESPN a través de sus periodistas especialistas en el club xeneize. De esta forma, se espera que la fecha definitiva para que se conozca el próximo entrenador xeneize es en una semana. En principio, más allá de Quinteros y Gabriel Milito no hay nuevos nombres en el horizonte xeneize.

Los jugadores que cumplieron un ciclo en Boca y se irán en 2025

Sergio "Chiquito" Romero

El arquero de 38 años perdió demasiado terreno, las lesiones no lo dejan en paz y todo indica que se marchará, como máximo, en diciembre próximo. Los últimos meses en actividad no fueron buenos para el ex Selección Argentina, que quedó muy relegado y llega el punto final de su etapa en el cuadro de La Ribera. Con Agustín Marchesín como titular y el juvenil Leandro Brey en el banco, no habrá más lugar para el ex Racing allí.

Javier García

El guardavalla de 38 años no juega nunca, no se entiende demasiado por qué sigue en el plantel y es otro de los que tiene el ciclo cumplido. Con Marchesín y Brey presentes, su carrera continuaría el mismo camino que la de Romero. Se irá a otra institución o incluso podría retirarse en breve.

Marcos Rojo

El central de 35 años volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Es que no solamente ya no es el mismo que era cuando llegó a Boca, sino que para colmo sigue con las lesiones y los problemas. Ahora, se quedó fuera del choque con Independiente porque tuvo fiebre y no pudo dar la cara en un clásico decisivo para el futuro del equipo.