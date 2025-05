Chau Boca: limpieza total y fin de ciclo para 12 jugadores

Se viene la limpieza en Boca tras los dos fracasos rotundos en este 2025.

En Boca Juniors habrá "limpieza" del plantel profesional una vez culminado el Mundial de Clubes 2025, después de otro fracaso rotundo como local en esta temporada. Tras la eliminación a manos de Alianza Lima de Perú en La Bombonera en el repechaje de la Copa Libertadores, ahora Independiente le dio otro cachetazo en el clásico en su propio estadio y lo eliminó en los cuartos de final del Torneo Apertura en el fútbol argentino.

El mercado de pases que se viene promete ser muy agitado para el club presidido por Juan Román Riquelme, que podrá tener refuerzos sólo para el certamen internacional en Estados Unidos, de acuerdo con la última disposición de la FIFA. Sin embargo, la gran noticia ahora pasará por las salidas luego de los compromisos en Norteamérica: se irán alrededor de doce jugadores después del receso.

Los jugadores que cumplieron un ciclo en Boca y se irán en 2025

Sergio "Chiquito" Romero

El arquero de 38 años perdió demasiado terreno, las lesiones no lo dejan en paz y todo indica que se marchará, como máximo, en diciembre próximo. Los últimos meses en actividad no fueron buenos para el ex Selección Argentina, que quedó muy relegado y llega el punto final de su etapa en el cuadro de La Ribera. Con Agustín Marchesín como titular y el juvenil Leandro Brey en el banco, no habrá más lugar para el ex Racing allí.

Javier García

El guardavalla de 38 años no juega nunca, no se entiende demasiado por qué sigue en el plantel y es otro de los que tiene el ciclo cumplido. Con Marchesín y Brey presentes, su carrera continuaría el mismo camino que la de Romero. Se irá a otra institución o incluso podría retirarse en breve.

Marcos Rojo

El central de 35 años volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Es que no solamente ya no es el mismo que era cuando llegó a Boca, sino que para colmo sigue con las lesiones y los problemas. Ahora, se quedó fuera del choque con Independiente porque tuvo fiebre y no pudo dar la cara en un clásico decisivo para el futuro del equipo.

Marcos Rojo, uno de los tantos apuntados en Boca.

Luis Advíncula

El lateral derecho de 35 años decayó estrepitosamente en su rendimiento, perdió el puesto con Lucas Blondel y los inconvenientes físicos también lo persiguen. Por lo tanto, el peruano abandonará en el corto plazo la institución después de cuatro temporadas.

Frank Fabra

Insólitamente, el colombiano cumple la décima campaña en Brandsen 805 pero no juega nunca. Relegado por Lautaro Blanco y hasta por Marcelo Saracchi, siguió en el plantel de manera inexplicable y su divorcio con los hinchas en La Bombonera es permanente desde que se hizo echar de manera infantil en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense en Brasil.

Cristian Lema

El zaguero se la pasó lesionado durante el último año y cuando le tocó jugar tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Su fichaje fue un claro error de la dirigencia y abandonará el club durante este 2025, aunque puede ser en julio o en diciembre.

Esteban Rolón

Otro caso que no tiene una explicación lógica. Nunca es tenido en cuenta, ni siquiera concentra y sigue en la plantilla. Boca intentará negociar un préstamo por el volante central o directamente venderlo.

Agustín Martegani

El mediocampista ofensivo no jugó con Fernando Gago ni con Mariano Herrón, prácticamente no ve acción y su ciclo con esta camiseta está cumplido. Igualmente, el ex San Lorenzo ya es requerido por otros equipos.

Kevin Zenón

El joven mediocampista ofensivo o extremo parece otro futbolista al que llegó. Luego del primer año muy bueno en el "Xeneize", hoy está totalmente desconocido: toma malas decisiones, controla mal, entrega mal la pelota, no ejecuta bien los balones detenidos... Una venta sería lo mejor para el zurdo en este contexto.

Brian Aguirre

El extremo que llegó desde Newell´s por cinco millones de dólares casi no juega. No fue una alternativa muy utilizada por Gago ni por Herrón, no entra ni siquiera cuando el equipo va perdiendo y también tuvo mala suerte con las lesiones. Desde la institución irán por un préstamo o una venta para recuperar algo del dinero invertido.

Lucas Janson

Otro de los casos inexplicables. Se sabía ya desde hace seis meses que no iba a jugar e igual siguió en el plantel, cuando la lógica era darlo a préstamo o venderlo. Punto final para el extremo con estos colores, lo cual incluso podría concretarse antes del Mundial de Clubes.

Edinson Cavani

El delantero uruguayo de 38 años pasa por el peor momento de su impresionante carrera. Permanentemente lesionado, casi nunca entra en ritmo de juego, las pocas situaciones de gol que tiene las desperdicia, no hace bien las descargas, pierde en velocidad y ya no tiene potencia ni siquiera para los choques mano a mano con los defensores. Ciclo cumplidísimo.

Los que siguen en la mira:

Jorge Figal.

Juan Barinaga.

Lucas Blondel.

Tomás Belmonte.

Ignacio Miramón.

Los que siguen en Boca: