Inter Miami de Lionel Messi vs New York Red Bulls por MLS: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Inter Miami de Lionel Messi vs New York Red Bulls por MLS: cuándo juegan

El Inter Miami de Lionel Messi buscará recuperarse de su sorpresiva derrota cuando visite al New York Red Bulls este sábado, en un duelo correspondiente a la fecha 24 de la MLS 2025. Los Herons vienen de cortar una racha de cinco victorias consecutivas tras caer 3-0 ante FC Cincinnati, mientras que los Red Bulls llegan motivados después de protagonizar una remontada épica ante New England Revolution, donde se impusieron 5-3 tras ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Miami y New York Red Bulls, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Miami y New York Red Bulls?

El partido entre Inter Miami y New York Red Bulls por la fecha 24 de la MLS se jugará este sábado 19 de julio de 2025, a partir de las 20.30 (hora argentina) en el Red Bull Arena de Nueva York. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV con MLS Pass para toda Latinoamérica. El árbitro principal del partido será Victor Rivas.

El conjunto de Florida llega a este compromiso tras sufrir una dura derrota por 3-0 ante FC Cincinnati, resultado que cortó una impresionante racha de cinco victorias consecutivas en la MLS. Este tropiezo fue especialmente llamativo considerando que Lionel Messi había marcado tres dobletes consecutivos antes de este encuentro, donde el astro argentino no pudo encontrar el camino al gol. Mas allá del partido, la buena noticia para Leo es que ya está casi confirmado el arribo de Rodrigo de Paul al club, lo que será un refuerzo de mucha jerarquía.

A pesar de esta derrota, los Herons se mantienen en una posición cómoda en la quinta posición de la Conferencia Este, con una ventaja de cinco puntos sobre sus rivales de este sábado. Esta diferencia les permite mantener la tranquilidad de no poder caer fuera del top 7 después de esta fecha, asegurando su lugar en zona de playoffs.

El equipo dirigido por Javier Mascherano busca mantener su buen rendimiento como visitante, donde han conseguido 18 puntos en 11 partidos disputados fuera de casa. Solo cuatro equipos han superado este registro en la MLS: Cincinnati con 22 puntos, Chicago Fire y Philadelphia Union con 19 cada uno, lo que demuestra la solidez de Inter Miami lejos de su estadio.

Por su parte, los New York Red Bulls llegan a este encuentro con la moral por las nubes tras protagonizar una de las remontadas más espectaculares de la temporada. El equipo de Sandro Schwarz logró revertir un marcador adverso de 2-0 en el primer tiempo para vencer 5-3 a New England Revolution, con actuaciones inspiradas de Emil Forsberg y Eric Maxim Choupo-Moting.

Esta victoria marcó el regreso al triunfo de los Red Bulls después de seis partidos sin conocer la victoria, cortando una racha que incluía dos derrotas y dos empates como visitante, más un empate 2-2 en casa. Los neoyorquinos se ubican actualmente en la octava posición de la Conferencia Este, ocupando uno de los dos puestos de wildcard disponibles, y una victoria ante Inter Miami podría catapultarlos hasta el sexto lugar si otros resultados los acompañan.

El Red Bull Arena se ha convertido en una fortaleza para el equipo local, donde han conseguido ocho victorias en 11 partidos disputados esta temporada. Los Red Bulls mantienen una racha invicta en casa desde su derrota ante DC United en abril, lo que les da confianza adicional para enfrentar a uno de los equipos más fuertes de la conferencia.

Formaciones probables de New York Red Bulls e Inter Miami

El técnico de los New York Red Bulls, Sandro Schwarz, no sufrió nuevas lesiones en el partido ante New England Revolution, pero deberá lidiar con las ausencias de Cameron Harper (lesión de rodilla), Lewis Morgan y Serge Ngoma (ambos con problemas musculares). El estratega alemán podría mantener la base del equipo que protagonizó la remontada del miércoles.

Emil Forsberg, quien marcó dos goles y asistió en uno ante los Revs, será una pieza clave en el mediocampo, mientras que Eric Maxim Choupo-Moting buscará continuar con su buen momento goleador. El camerunés llegó a 13 goles en la liga con su doblete ante New England y será la principal amenaza ofensiva de los Red Bulls junto al capitán sueco.

Por el lado de Inter Miami, Javier Mascherano tendrá varias bajas importantes para este compromiso. Noah Allen (lesión de isquiotibios), Drake Callender (hernia), Ian Fray (aductor) y Baltasar Rodríguez estarán ausentes, mientras que Allen Obando (isquiotibios) será evaluado. Además, Oscar Ustari, quien fue retirado en la primera media hora contra FC Cincinnati, también es duda, por lo que Rocco Rios Novo podría continuar como titular en el arco.

Lionel Messi, quien no pudo anotar en el encuentro ante Cincinnati tras tres dobletes consecutivos, buscará volver al camino del gol para sumar a sus 16 tantos en la temporada, apenas uno menos que el líder Sam Surridge de Nashville. Luis Suárez, aunque solo ha marcado cinco goles esta temporada, ha sido fundamental en la creación de juego con nueve asistencias en 17 partidos, y el uruguayo de 38 años intentará ser decisivo en este encuentro clave.

Probable formación de New York Red Bulls: Carlos Coronel; Sean Nealis, Andrés Reyes, Noah Eile, John Tolkin; Daniel Edelman, Ronald Donkor; Elias Manoel, Emil Forsberg, Cameron Harper; Eric Maxim Choupo-Moting.

Probable formación de Inter Miami: Rocco Rios Novo; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba; Federico Redondo, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Taylor.

New York Red Bulls vs Inter Miami: Ficha técnica