Dolor en la música por la muerte que golpea a Susana Rinaldi: "Su último proyecto"

Susana Rinaldi atraviesa un momento doloroso tras la muerte que la impactó de lleno.

Susana Rinaldi atraviesa un momento delicado a sus 89 años tras una noticia que salió a la luz en horas del mediodía del jueves 7 de agosto. Se trata de una muerte inesperada que impactó de lleno a la artista por la cercanía que tenía a nivel personal y profesional, motivo por el cual se despertaron muchas reacciones en el ambiente de la música.

En la jornada del jueves 7 de agosto, el mundo del tango recibió una inesperada noticia: murió Osvaldo Piro a los 88 años. El artista estuvo en pareja con Susana Rinaldi y de hecho, el último proyecto se llamó Reencuentro y lo trabajó con ella en el año 2023, presentándolo en el Teatro Coliseo.

"Lamentamos el fallecimiento de Osvaldo Piro, bandoneonista, compositor y director de orquesta, una de las figuras más importantes del tango argentino", indicaron desde las redes sociales del Instituto Nacional de la Música (INAMU. "Osvaldo grabó una gran cantidad de discos y compuso obras para cine, televisión y teatro, y recorrió escenarios de Latinoamérica, países de Europa y Japón. Su último proyecto destacado fue el espectáculo Reencuentro, junto a Susana Rinaldi, su ex pareja, presentado en el Teatro Coliseo en 2023", añadieron. Por el momento, ni Susana ni nadie del entorno rompió el silencio tras el fallecimiento de Piro.

Murió Osvaldo Piro: su legado en el tango

Osvaldo Piro nació el 1° de enero de 1937 en el barrio porteño de La Paternal. Desde muy chico se inclinó por el bandoneón y a los 15 años ya debutaba en la orquesta de Ricardo Pedevilla. Un año más tarde se incorporaba al conjunto de Alfredo Gobbi, una figura clave del tango clásico. También integró la formación de Fulvio Salamanca, hasta que en 1965 creó su propia orquesta, con el respaldo artístico de Aníbal Troilo, quien incluso lo presentó en la portada de su primer álbum.

Osvaldo Piro y Susana Rinaldi estuvieron en pareja durante 6 años entre 1969 y 1975.

Además de compartir escenarios y un profundo respeto artístico, Osvaldo Piro y Susana Rinaldi fueron pareja durante seis años entre 1969 y 1975. Juntos formaron una dupla fundamental para el tango de vanguardia en los años 70, renovando el género desde lo musical y lo interpretativo. Piro fue el responsable de los arreglos y la dirección de la orquesta que acompañaba a Rinaldi, y juntos llevaron el tango a nuevas generaciones y a distintos rincones del mundo. Su vínculo combinó lo sentimental con lo creativo, dejando una marca indeleble en la historia del tango moderno.

Durante su extensa carrera, Piro fue distinguido con importantes galardones: recibió la Palma de Oro en el Festival de La Falda (1965), el Martín Fierro a la revelación musical (1966), fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires (1995) y ganó los Premios Konex como director de orquesta típica (1985) y como conjunto de tango (1995). Además, condujo la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" entre 1994 y 2000, y llevó su música a escenarios de América, Europa y Asia. Dentro de su repertorio instrumental, piezas como Azul Noche y Octubre se destacan por su profundidad emocional y su fuerte identidad dentro del género.