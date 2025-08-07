El show fue suspendido de manera definitiva.

Un show de Damas Gratis terminó en tragedia debido a la muerte de una persona, en medio de enfrentamientos entre barrasbravas. Los disturbios en las inmediaciones del lugar ocurrieron en la previa de la presentación, que debió ser suspendida

Damas Gratis es una de las bandas históricas de la cumbia en Argentina, bajo el liderazgo de Pablito Lescano, pero su nombre también trasciende fronteras. Sin embargo, esta vez lo es por una dura noticia. El Movistar Arena de Bogotá se vio atravesado por una avalancha en la previa del show de la banda y todo terminó en enfrentamientos entre las barras bravas de Millonarios e Independiente Santa Fe, dos de los equipos de fútbol más grandes del país cafetero. El saldo fue un muerto y cinco heridos.

Las imágenes del momento quedaron registradas y son abrumadoras: grupos de personas buscando dónde cubrirse, padres y madres cubriendo con sus cuerpos a los hijos pequeños y gritos desaforados en medio del desorden.

Por este motivo, se canceló definitivamente el show de Damas Gratis y Pablito Lescano se mostró apenado por la situación a través de sus redes sociales, donde compartió los mensajes que le enviaron fanáticos que se quedaron sin poder disfrutar del espectáculo. "Chau Bogotá. Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido", expresó el cantante.

El posteo de Pablito Lescano tras la tragedia.

Los comunicados oficiales tras la tragedia previo al show de Damas Gratis

"Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación", expresó Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Además, los canales oficiales del Movistar Arena brindaron un comunicado.

"Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy", indicaron "La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden", agregaron.