Pablo Lescano reconoció a un joven de 21 años como su hijo: la dramática historia

El líder de Damas Gratis se sometió a una prueba de ADN que confirmó a un joven de 21 años como su hijo. La historia.

Pablo Lescano recibió una noticia que lo descolocó por completo. Tras haberse realizado una prueba de ADN meses atrás, en las últimas horas se confirmó que un joven de 21 años es su hijo, por lo que toda esta historia tendrá continuidad en la Justicia.

Por fuera del ámbito de la música, la situación de "Pablito" Lescano tomó una gran trascendencia. El líder de Damas Gratis recibió un reclamo de filiación en la Justicia por parte de un joven de 21 años, y luego de haberse sometido a una prueba de ADN, se comprobó que comparten vínculo sanguíneo.

A través del programa Intrusos conducido por Florencia de la V por América TV, se brindaron detalles sobre este tema en la voz de la panelista Maite Peñoñori. "Cuando la mamá del chico se acercó a decirle que tenía un hijo, él se hizo el ADN de manera privada y por fuera de la Justicia", explicó.

En esta misma línea, la periodista detalló que "tras el positivo, pidió la filiación, es decir, reconocerse como padre, y ahora lo que están reclamando es la cuota alimentaria de todos esos años". La situación del joven es crítica, ya que se encuentra internado en rehabilitación.

Según la información brindada por Peñoñori, el hecho de que ingrese en rehabilitación se dio por "el rechazo afectivo que hubo a lo largo de todos estos años". "Él está bien, su mamá lo acompaña muchísimo", agregó al respecto de la situación del joven que en agosto cumple 22 años.

En ese momento, Flor de la V quiso saber los motivos de los escasos encuentros entre el cantante de cumbia y el joven. "No es tanto Pablo, creen que es más su mujer que prefiere que no se acerque y que no entable un vínculo real, porque él tenía en algunos momentos la intención", indicó.

Si bien todavía faltan pasos a seguir en lo que respecta a la documentación judicial y el marco legal de la causa, lo que se sabe en concreto es la prueba de ADN que confirmó el resultado positivo, así como también el reclamo económico que pide la madre del chico. "La madre fue la que lo acompañó a él en ese momento, y ojalá que ella se anime a hablar más adelante, porque es protagonista de esta historia también, y ahora lo que ella siente es que parte de la recaída de las adicciones de su hijo tiene que ver con el rechazo por parte de Pablo", sostuvo la panelista de Intrusos.

Revelan que una figura de América TV está cerca de dar el portazo por el "mal trato"

Jorge Rial reveló en Argenzuela que una de las figuras más destacadas de América TV está muy cerca de dar el portazo, cansado del trato que recibe por parte del canal de Daniel Vila. "No hay un buen trato con las figuras", reveló el conductor en su nuevo programa de C5N.

América TV hizo una fuerte apuesta para su prime time al principio de este año y la jugada no le está saliendo del todo bien. Los flojos números de audiencia hacen que tanto LPA (La pu*@ ama) como Animales Sueltos estén en la cuerda floja y se empiece a rumorear sobre posibles levantamientos del aire.

En ese sentido, Jorge Rial contó que entre las figuras de la señal de Daniel Vila hay un fuerte descontento. "Hace tiempo que Fantino no se siente bien tratado en América. Bueno, hace tiempo que en América no hay un buen trato con las figuras. Desde que estaba yo, para acá, todos lo sentimos en algún momento", reveló el conductor en Argenzuela, el programa que ahora también conduce en C5N.

"Él lo siente profundamente, porque Animales Sueltos era la gran apuesta política, no está funcionando, calculo que por el horario, sale a las 23:30 horas, ya la gente está durmiendo. Fantino esperaba otra devolución", sumó Rial. Además, el periodista aseguró que en el canal hay "grandes quilombos" y que hasta "se extraña" a Liliana Parodi, exgerenta de programación de la señal.