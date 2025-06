Es oficial: la inesperada decisión de Carlos Sainz sobre su candidatura a la presidencia de la FIA

Sainz tenía una buena posición de cara a las elecciones.

La gestión de Mohammed ben Sulayem en la Federación Internacional de Automovilismo ha sido muy criticado en diversas competiciones, desde el Campeonato Mundial de Resistencia hasta en la Fórmula 1, las dos más afectadas por el aparato de censura establecido por el emiratí. La escasa libertad de los pilotos para dar declaraciones ha vuelto pesado el ambiente en los certámenes liderados por la FIA, por lo que no eran pocos los que soñaban con un cambio.

En este sentido, la candidatura de Carlos Sainz para las elecciones de fin de año podían llegar a poner en peligro la continuidad de Ben Sulayem al frente de la máxima entidad del automovilismo. Sin embargo, el español sorprendió este miércoles con un comunicado en sus redes sociales en el que anunciaba su decisión de renunciar a la candidatura, lo que deja al actual presidente sin oposición para los próximos comicios.

“Me gustaría confirmar públicamente que finalmente he decidido no presentarme a la presidencia de la FIA en las elecciones”, afirmó el madrileño, que aseguró haber llegado a esa conclusión después de hacer un intenso análisis de la situación. De hecho, en los últimos meses, Sainz se metió a fondo en las exigencias y complejidades que demandan ser el presidente de la federación, algo para lo que no parece preparado por el momento.

“Tras una profunda reflexión, he llegado a la conclusión de que las circunstancias actuales no son las ideales para sentar las bases de mi candidatura”, agregó el piloto español, que no piensa renunciar a sus responsabilidades frente al volante. Y es que Sainz también manifestó que tendría que condicionar su preparación para el Rally Dakar para abocarse a la carrera presidencial, pero que se encuentra comprometido con Ford.

“La situación actual me lleva a ser realista y desistir de mi proyecto con la FIA por el momento”, acotó. Ahora bien, esto no significa que el tetracampeón del Dakar abandone completamente sus ideales, sino que los ha pospuesto, posiblemente para las elecciones siguientes: “No continuar en esta carrera no significa que mi pasión por servir y liderar en el mundo del automovilismo haya cambiado. Sigo creyendo que la organización necesita cambios importantes. Espero sinceramente se aborde en los próximos años”.

Por último, Sainz agradeció por todo el apoyo que recibió desde que lanzó su iniciativa por ser el próximo presidente de la FIA, algo que lo hizo cosechar varios adeptos dentro del deporte automotor. “Cada uno de los mensajes de apoyo, ánimo y consejos que he recibido en las últimas semanas han reforzado mi confianza para seguir luchando por mis metas presentes y futuras, y estoy verdaderamente agradecido”, cerró.

El español contaba con mucho apoyo en Williams.

F1: horarios del GP de Austria

Tras la cita en Montreal, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Austria, que se disputará en el Red Bull Ring bajo el formato tradicional, por lo que no habrá sprint como en la temporada pasada. A continuación, los horarios de Argentina para la decimoprimera fecha: